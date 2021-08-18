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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيرميس تنجح في تنمية الإيرادات بمعدل سنوي 20% خلال الربع الثاني من عام 2021

المجموعة المالية
المجموعة المالية هيرميس المؤسسة المالية والاستثمارية

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغت إيرادات الشركة 1.6 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 20% بفضل الأداء المتميز لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، في ضوء ارتفاع إيرادات القطاعين من الأتعاب والعمولات بنسبة سنوية 66% لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن النتائج القوية التي نجحت الشركة في تسجيلها خلال الربع الثاني تعكس بوضوح كفاءتها في تعظيم الاستفادة من تحسن أوضاع السوق وقدرتها على دفع عجلة النمو بقطاعاتها التشغيلية الرئيسية. وأشار عوض إلى أن الإنجازات التي استطاعت قطاعات الشركة في إحرازها خلال الربع الثاني، وبالأخص قطاع التمويل غير المصرفي الذي شهد تقدم ملحوظ والذي أثمرعلى تحسن مؤشرات النمو بجميع الأنشطة التشغيلية والشركات التابعة، وخاصة شركة "ڤاليو" التي تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا والتي نجحت في مضاعفة حجم محفظة التمويلات المقدمة لتتجاوز حاجز المليار جنيه إلى جانب دورها الحيوي في دعم جهود المجموعة المالية هيرميس لترسيخ تواجدها المباشر في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية (fintech) على الساحة المصرية. كما نجح باقتدار قطاع بنك الاستثمار في توظيف انتعاشة الأسواق بتقديم الاستشارات والخدمات المالية فائقة الجودة للعملاء.

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وعلى صعيد أخر، ارتفعت المساهمة الإيجابية لقطاع التمويل غير المصرفي خلال الربع الثاني من عام 2021 في ضوء نمو إيرادات القطاع بمعدل 62% على اساس سنوي لتبلغ 483 مليون جنيه. ويأتي ذلك بفضل نمو إيرادات شركة "تنمية" المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر بنسبة سنوية 60% لتسجل 367 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مدفوعًا بنموالمبيعات وتنمية محفظة التمويلات بما يعكس تحسن الأوضاع السوقية خلال الأشهر الماضية. كما لعبت "ڤاليو" دورًا محوريًا حيث تضاعفت إيرادات الشركة بمعدل ثلاث مرات لتبلغ 63 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021. 

وبالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات أنشطة التخصيم تحت مظلة شركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بنحو ثلاث مرات لتسجل 11 مليون جنيه وهو ما يرجع إلى نمو قاعدة العملاء خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقد ساهمت تلك الإنجازات في الحد من أثر تراجع إيرادات أنشطة التأجير التمويلي بنسبة سنوية 11% إلى 42 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، علمًا بأن إيرادات أنشطة التأجير التمويلي خلال فترة المقارنة في الربع الثاني من عام 2020 تضمنت ارباح ناتجة عن عملية التوريق بقيمة 7 مليون جنيه.

 

وعلى صعيد أنشطة بنك الاستثمار، ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) بمعدل سنوي 69% لتسجل 493 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 176% لتسجل 161 مليون جنيه مدعومة بنمو أتعاب الاستشارات الناتجة عن الزيادة في عدد الصفقات التيقام بتنفيذها القطاع. كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 42% لتبلغ 333 مليون جنيه بفضل النمو القوي بالإيرادات في غالبية الأسواق التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس.

 

ومن جانب آخر، وارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 70% لتسجل 159 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مدعومة بتضاعف إيرادات قطاع إدارة الأصول لتسجل 142 مليون جنيه بفضل ارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بشركة (FIM). وقد ساهم الأداء المتميز في تعويض التراجع البالغ 39% في إيرادات قطاع الاستثمار المباشر لتسجل 17 مليون جنيه نظرًا لانخفاض قاعدة الأصول المدارة بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III خلال سبتمبر 2020.

 

من جانب آخر، انخفضت إيرادات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 27% لتسجل 475 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو ما يعكس التأثير الكبير لتسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن اعادة تقييم استثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشاد عوض بالإنجازات العديدة التي أحرزها قطاع التمويل غير المصرفي منذ مطلع العام الجاري، وخاصة شركة تنمية التي نجحت في زيادة محفظة التمويلات لتسجل 3.3 مليار جنيه وهو نمو قياسي منذ انطلاق أعمال الشركة. ولفت إلى أن أنشطة التخصيم التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس احتلت المركز الأول بحصة سوقية 20.4% بنهاية مايو الماضي كما نجحت في تنمية محفظة التمويلات القائمة لتتجاوز حاجز المليار جنيه. وأعرب عوض كذلك عن اعتزازه بالأداء المتميز لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب خلال الربع الثاني من عام 2021 حيث قام بتنفيذ ثمان صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 946 مليون دولار أمريكي، وأشار إلى أن سلسلة الصفقات والتكليفات القوية التي تنفرد بها الشركة تدعم قدرتنا على تجاوز أية تحديات غير منظورة وتزيدنا إصرارًا على تقديم الاستشارات الاستثمارية والمالية فائقة الجودة لعملائنا على الساحتين المحلية والإقليمية.

 

وقد ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 33% ليسجل 630 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 نظرًا للنمو القوي في الإيرادات مقارنة بمستوى المصروفات التشغيلية خلال الفترة، علمًا بأن المصروفات التشغيلية ارتفعت بمعدل سنوي 13% لتسجل 981 مليون جنيه مدفوعة بارتفاع مصروفات العاملين ولا سيما على مستوى شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر. وفي هذا الإطار مثلت مصروفات العاملين نسبة 45% من إجمالي إيرادات الربع الثاني وهو ما يتفق مع أهداف الإدارة بالحفاظ على تلك النسبة تحت 50%.

 

وعلى هذه الخلفية، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 406 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 24% بفضل النمو الملحوظ في أرباح قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة.

 

واختتم عوض أن الشركة مستعدة لما يحمله النصف الثاني من عام 2021، وتتابع بحذر مستجدات الأوضاع تحسبًا لانتشار موجة جديدة من فيروس كوفيد- 19 وكذلك التحديات الجيوسياسية التي تخيم على بعض المناطق الإقليمية وما ينطوي على ذلك من تأثيرات مباشرة على وتيرة التعافي الاقتصادي في أسواق الشركة حول العالم، غير أن الإدارة لديها قناعة راسخة بالمكانة التنافسية التي تحتلها المجموعة المالية هيرميس بفضل تنوع الأعمال والأنشطة التشغيلية مصحوبًا بمهارة وكفاءة فريق العمل؛ وهو ما يعزز قدرتنا على توظيف فرص النمو الجديدة ومواصلة التقدم بعزيمة لا تنقطع في مواجهة التحديات.

 

هيرميس الاسواق الناشئة بنك الاستثمار تحسن أوضاع السوق محفظة التمويلات

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