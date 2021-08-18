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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماتت متكهربة .. مقتل عشرينية على يد والدتها وخالها وشقيقها في الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع فتاة عشرينية بمدينة أطفيح جنوب الجيزة.

 وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة إخطارًا، من المستشفي العام يفيد بوصول فتاة عشرينية جثة هامدة بادعاء تعرضها لصعق كهربائي.

بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة، شك الأطباء في حقيقة وفاتها، وأخطروا جهات المباحث في الجيزة بالواقعة.

التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اثبتت تعرض الفتاة العشرينية لصعق كهربائي على يد والدتها وشقيقها وخالها.

الأم والأخ والخال وراء مقتل الفتاة 

وبمواجهتهم أمام فرق المباحث في الجيزة أنكروا في البداية علاقتهم بالحادث، وبتضييق الخناق عليهم أقروا بارتكابهم الجريمة.

وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الأم وشقيق الفتاة وخالها قاموا بوضع مادة منومة لها ثم صعقها بالكهرباء للتخلص منها.

كما تبين من التحريات أن الواقعة تمت لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم.

وأقر المتهمون بارتكابهم الجريمة بسبب شكهم في سلوك الفتاة وتكرار خروجها من المنزل.

تحرر المحضر اللازم وباشرت جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة اخبار الحوادث مقتل فتاة فتاة أطفيح

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