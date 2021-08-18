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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أمين يكشف سر تأجيل عرض فيلم 200 جنيه لـ 25 أغسطس

المخرج محمد أمين
المخرج محمد أمين

كشف المخرج محمد أمين عن سر تأجيل عرض فيلم “200 جنيه” إلى 25 أغسطس الحالي حيث كان من المقرر أن يعرض اليوم. 

وقال محمد أمين فى تصريح لـ “صدى البلد”: قررنا تأجيل عرض فيلم “200 جنيه” نظرا لعدم الانتهاء من مراحله الأخيرة من مكساج. 

وأضاف محمد أمين، أن العمل مضمونه جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل وهو ينتمى إلى نوعية الأفلام الاجتماعية البحتة. 

أغنية 200 جنيه 

وكان طرح الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على موقع توتير برومو أغنية فيلم 200 جنيه ، والتى من المقرر طرحها كاملة خلال الساعات القادمة .

وكانت قد طرحت شركتا "فيردي" و" آرت ميكرز " البرومو التشويقي الأول لفيلم 200  جنيه ،الذي من المقرر عرضه  25 أغسطس بجميع دور العرض.

فيلم “200 جنيه ”، تدور احداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

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أبطال فيلم 200 جنيه

"200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، احمد ادام  ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز  ،محمود حافظ ، مي سليم  ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح  ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ،  عمرو عبدالجليل.

ومن تأليف  أحمد عبد الله و إخراج  محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.

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