صحف الكويت| السيسي يوجّه بالاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024.. والكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في مصر

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات المصرية: 88.4% علمي علوم و80% رياضة و65% أدبي

- بالكويت.. توفير 3 مليارات.. ومكافأة «أمامية الداخلية» 150 مليون دينار

-طالبان: لا نريد الفوضى.. وملتزمون بوعودنا

-موجة هجرة جديدة بانتظار العالم

- طقس الكويت.. الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى 45

تناولت الصحف الكويتية الشأن المحلي وموعد فتح مطار الكويت للعمل بشكله المعتاد، وسط تناولٍ للشأن المصري، فضلًا عن سيطرة أخبار أفغانستان على تغطيات الصحف.

قالت صحيفة الأنباء، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي، امس اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020، حيث قام بمنح أوسمة للاعبين واللاعبات.

ومن الصحيفة كذلك، أعلن د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 بلغت 74%.

قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بحضور د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة النجاح في شعبة العلوم بلغت 76% وشعبة الرياضيات 74% والشعبة الأدبية 70%.

وأشار إلى عدم حصول أي طالب على الدرجات النهائية في جميع المواد بجميع الشعب هذا العام، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على أكثر من 90% بلغ حوالي 16 ألف طالب.

من جانبه، أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لشعبة علمي علوم 88.4% وعلمي رياضة 80% والشعبة الأدبية 65%، وأنه من المتوقع انخفاض قبول الطلاب بالكليات بنسب تصل من 7 إلى 10% عن العام الماضي.



كويتيًا، جاء في صدر صفحة الأنباء الأولى الورقية وفي صدر صفحتها الرسمية على الإنترنت، قولها، إنه في الوقت الذي لم يحسم فيه مجلس الوزراء تشغيل الرحلات المباشرة الى كل الدول ومن بينها مصر في جلسته العادية أمس الأول، قامت الإدارة العامة للطيران المدني بتحديد «كوتا» شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، والتي وصلت إلى 29 شركة عاملة، بناء على قرار رفع السعة التشغيلية إلى 7500 راكب في اليوم لترتفع إلى بعض الوجهات مع ثباتها لوجهات أخرى .

وفي التفاصيل، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء»، ان «الطيران المدني» قرر زيادة أعداد القادمين من وجهات دبي وتركيا والأردن ولبنان وسورية، وذلك بناء على الطلبات التي تقدمت بها شركات الطيران العاملة على تلك الخطوط.

وتوقعت المصادر أن يشهد مطار الكويت الدولي المزيد من حالات الانفتاح الكبير خلال الأسبوعين القادمين مع بدء تشغيل كل الرحلات المباشرة من جميع الوجهات.

أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، ان ميزانية مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الداخلية تبلغ 150 مليون دينار، حيث اعتبرت الوزارة من الفئة الاولى الاعلى خطورة، وتشمل المكافأة 36 ألفا و446 من الضباط من مختلف العسكريين والإداريين وكل من عمل أثناء الفترة التي حددها مجلس الوزراء من 24 فبراير حتى 31 مايو من العام الماضي.

من جانبها، قالت صحيفة الوطن الكويتية، قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، إن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين فريقي العمل المصري والروسي بشأن محطة الضبعة، وتابع: "بين عامي 2026 أو 2027 نشهد بداية عمل أول مفاعل نووي في مصر"، مؤكداً أن العمل يسير وفق الجدول الزمني لتنفيذ المحطة.

وأشار "حمزة"، إلى أن الرئيس السيسي يدعم مشروع الضبعة النووية، مشيدًا بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر الموافقة على إذن للحصول على استخدام المواد الإشعاعية.

في كابول ، أكدت حركة (طالبان) أمس الثلاثاء أنها لا تريد حدوث فوضى في كابول بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان فيما طمأنت البعثات الدبلوماسية انها امنة وتعهدت بعدم استخدام الاراضي الافغانية منطلقا لتهديد الدول الاخرى وإعطاء المرأة دورا نشطا.

وقال المتحدث باسم (طالبان) ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي بعد سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية كابول "لا نريد فوضى في كابول.. سيطرنا على الأمن في كابول وليس هناك اي مشاكل وسنلتزم بالوعود التي اطلقناها".

أخيرًا من القبس، قالت في عنوانها إن موجة هجرة جديدة بانتظار العالم ، حيث إن الأفغان الذين يتعلقون بالطائرات العسكرية في مطار كابول، سيكون بالتأكيد من بين الصور الموثقة للانهيار الناجم عن الانسحاب الغربي من بلادهم.

وأصدرت حوالي 60 دولة بياناً قالت فيه إنه يجب السماح بالمغادرة للأفغان والمواطنين الأجانب الراغبين في ذلك، لكن إخراجهم ليس سوى نصف المعركة، أما النصف الثاني فهو ايواؤهم وحمايتهم، وفي النهاية إيجاد حياة جديدة لهم، ستكون هناك حاجة إلى جهد دولي جماعي، للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين من المحتمل أن يفروا من حكم طالبان، ومدى اتساع تلك الموجة سيعتمد جزئيًا على طبيعة النظام الجديد.

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم الأربعاء، حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حاراً إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

وتوقعت «الأرصاد» أن تصل درجات الحرارة نهاراً إلى 45 درجة مئوية، وتنخفض إلى 27 درجة ليلاً.