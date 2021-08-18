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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفوز على الأرثوذكسي الأردني في البطولة العربية لأندية تنس الطاولة

صدى البلد

حقق الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال بالنادي الأهلي» الفوز على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حاليًا في الأردن. 


وجاء الفوز الذي حققه « تنس طاولة الأهلي» بمشاركة كل من عمر عصر ومحمد البيلي وخالد عصر. 


وسيخوض « تنس طاولة الأهلي» المواجهة الثانية، في السادسة إلا ربع مساء اليوم أمام التضامن الكويتي. 


وكان فريق رجال « تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز على نظيره البيشمركة العراقي بنتيجة 3-0، خلال المواجهة الأولي بدور المجموعات التي اقيمت أمس الثلاثاء. 


ويلعب رجال «تنس طاولة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرق: التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي.

 

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

 

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

 

رجال بالنادي الأهلي الأرثوذكسي الأردني البطولة العربية للأندية عمر عصر محمد البيلي

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