لم يتربح من نجاحها الكبير.. وفاة مبتكر لعبة سودوكو

عراب سودوكو

توفي الياباني ماكي كاجي، المعروف باسم «عراب سودوكو» عن عمر يناهز 69 عامًا، حسبما أعلنت دار النشر التي يتعامل معها.

سبب الوفاة

ونشرموقع النشر «نيكولي» بيانًا على موقعه على الإنترنت موضحًا فيه أن كاجي توفي في منزله في طوكيو من سرطان القناة الصفراوية في 10 أغسطس 2021.

ووفقًا لشبكة «بي بي سي» اكتشف ماكي كاجي النسخة المعاصرة من هذه اللعبة المختلفة عن تلك الأصلية بسبب تقسيمات فرعية من 9 مربعات في 9 خانات، في الثمانينات في مجلّة أميركية واستجلبها إلى اليابان وساهم في شعبيتها.

ماكي كاجي والسودوكو

انتشار اللعبة

ومنذ ذلك الحين، انتشرت اللعبة الشعبية وأصبحت تقام البطولات في جميع أنحاء العالم ويقدر أن الملايين يلعبون نسخًا من اللعبة كل يوم.

ونشرت الصحف الفرنسية عددًا من النسخ المبكرة للعبة في أواخر القرن التاسع عشر، لكن بعد أن دفعه زملائه للتوصل إلى اسم أكثر جاذبية أثناء اندفاعه للوصول إلى سباق للخيول، أوضح أنه جاء باسم سودوكو في حوالي 25 ثانية.

وأصبحت اللعبة شائعة في اليابان ولكنها تحولت إلى ظاهرة عالمية فقط في عام 2004، بعد أن نشرت صحيفة «ذا تايمز أوف لندن» لغزًا.

العائد المادي

ولم يكن كاجي علامة تجارية للعبة، ولم يربح مالياً من نجاحها الكبير، لكنه قال إن متعة اللغز واستمتاع الآخرين باللعبة أهم من أي مكافأة مالية.

وقال لبي بي سي في عام 2007: «أتأثر حقًا عندما أرى فكرة جديدة لأحجية لها الكثير من الإمكانا، وأشعر بالحماس حيال ذلك. إنه مثل العثور على كنز».

وولد كاجي في مدينة سابورو شمال اليابان عام 1951، وبعد تركه جامعة كيو أنشأ مجلة الألغاز نيكولي ، التي نشرت طبعتها الأولى في أغسطس 1980.