أنقذته من عاصفة رعدية.. توم هانكس يبيع مقطورة إير ستريم فى مزاد..صور

قرر النجم الأمريكي الشهير "توم هانكس" بيع مقطورة من شركة "إير ستريم" مقابل 235200 دولار بقاعة مزادات "بونهامز" متعددة الأفرع، و هي المقطورة التي امتلكها منذ 1992 وكانت شاهدة على العديد من نجاحاته.

وعاصرت المطورة معه فترة بزوغ نجمه وتألقه كأحد أهم نجوم هوليوود وكانت بمثابة منزله الثاني وقت تصوير 18 فيلما من أهم أفلامه مثل "فورست جامب" و"ذا سيركل" و"الساهر في سياتل".

وقال "توم" في بيان صحفي "لن أنسى أبدًا عندما كنت استريح في المقطورة وقت تصوير فورست جامب وذا جرين مايل، فأفتح النافذة ليتسلل الهواء المنعش إلى رئتي".

واسترجع النجم الشهير ذكرياته مع المقطورة "أنت لم تختبر الحياة حقًا إلا عندما تحتمي داخل مقطورة من عاصفة رعدية بكارولاينا، ولكن الأهم من كل شيء أنها مقطورة تشعرك بالدفء والراحة حتى أن كل من زارني ودخلها، قرر أن يشتري واحدة خاصة به، إنها حقًا رائعة".

وفقا لموقع "كار درايفر" قام "توم" بشراء المقطورة موديل 34 لأنه لم يكن معجبًا بالمقطورات التي توفرها شركات انتاج الأفلام لقضاء أوقات الاستراحة بين تصوير المشاهد داخلها، موضحًا أنه اشترى الـ"إير ستريم" في وقت كانت هوليوود أقل حداثة وتطورًا فكانت المقطورات قبيحة الديكور وبها أثاث مريع ومُتعب.

و قرر شراء مقطورة خاصة مزينة من الداخل بطلب خاص منه بوسائل الراحة والرفاهية، بعد أن كانت تحوي فقط على حمام ومطبخ تقليدي.

و أضاف "توم" للمقطورة وسائل راحة ورفاهية منها أريكة ذات حجم متوسط ومكتب وفوتون وهو سرير أرضي على الطريقة اليابانية وطاولة وستائر للنوافذ وكراسي وعدة ماكينة إسبرسو ومكيف هواء موقع عليه اسم "توم هانكس".