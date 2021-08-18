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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بلا مشاكل.. التعليم: 52509 طلاب أدوا اليوم امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أدى (52509) طلاب وطالبات امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في خامس أيام الامتحانات، داخل (436) لجنة وذلك في عدد (95) مادة امتحانية.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

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وأضاف أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

 

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلق أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.

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