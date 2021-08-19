خطأ شائع أثناء النوم يبغضه الله .. الإفتاء تكشف عنه

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم على البطن لغير عذر يعد مكروهًا وليس حرامًا، مستشهدًا بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ).

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل النوم على البطن حرام ؟ أن النهي عن النوم على البطن في الشرع، يستثنى منه المريض أو نحوه، بحيث لا يعد مكروهًا في حقه.

وأوضح أمين لجنة الفتوى نهى رسول الله عن النوم على البطن؛ لأنه يضر بالجسد، قال طخفة بن قيس الغفاري: فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: "إن هذه ضجعة يبغضها الله - عز وجل " ، فنظرت فإذا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه أبو داود، ، لافتًا إلى قَول النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ" رواه البخاري.

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قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء قبل النوم سنة، وليس واجب، وقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وذكرت اللجنة في فتوى لها، أن من فضائل الوضوء قبل النوم أن من بات طاهرًا بات معه ملك يستغفر له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره: «مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا، قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا».

واستدلت أيضًا بفضل الوضوء بقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا، فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» سنن أبي داوود.