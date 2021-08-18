جامعة سوهاج تبحث التعاون مع اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى بالمحافظة

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء اللجنة التنسيقية للمجتمع المدني بالمحافظة، ويمثلهم أنور محروس مؤسس اللجنة، حلمي سالم عضو مجلس محلى سابقًا، وعلاء عبدالحليم مسئول الإتصال والتنسيق، المهندس فتحي محمد نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد أنور، والمهندس محمد محروس وأحمد ماهر أعضاء اللجنة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن الجامعة تلعب دورًا مهمًا فى التنمية المجتمعية، من خلال تقديم التعليم والبحث والتقنية للمجتمع المدني، مضيفا أن الجامعة تساهم في تزويد المجتمع بالمعارف والمهارات الجديدة اللازمة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في المجتمع، وزيادة الوعي العام وتوفير الإجراءات المسبقة لإتخاذ القرارات المستنيرة.

وأكد على ضرورة التعاون المثمر والسعي المستمر لتحقيق معرفة متوازنة بين الجامعة والمجتمع الخارجى بصفة مباشرة.

من جانبه أشار أنور محروس إلى أن اللجنة التنسيقية تقدم خدمات هادفة لزيادة وعي الأفراد بالعلاقات الاجتماعية، ومساعدتهم على تطوير الذات ليكون عاملاً من عوامل النهوض بالمجتمعات، مضيفاً أن التعاون مع جامعة سوهاج يمثل نقلة نوعية متميزة في مجال تنمية المجتمع وتطوير خدماته.