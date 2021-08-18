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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حساب جديد لـ الإفتاء على "تيك توك" .. تفاصيل

الإفتاء
الإفتاء

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء تقدم خدمة للجمهور ولكن هناك بعض الأشخاص من الجمهور تقوم بالهزار، وهذا أمر غير مقبول.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إنشاء حساب على تيك توك لنشر الفتاوى.

ولفت إلى أن الإفتاء تريد أن ترسل المعلومات للجمهور، وهذا لأن هناك شريحة كبيرة تبحث عن المعلومة، وهناك تطور فى توصيل المعلومة.


وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على عقل المواطنين، ولذلك تم عمل حساب على التيك توك.


وفى نفس السياق رد على سؤال : " هل من حق الزوج معرفة مرتب ودخل زوجته" وقال إن الحياة الزوجية مبنية على المودة و الرحمة وليست مبنية على المشكلات.


وكشف أن الرجل له زمة مالية، و المرأة لها زمة مالية خاصة بها، وليس للرجل حق التجخل فى زمة زوجته.
 

أنشأت دار الإفتاء المصرية، حسابا جديد لها على موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك" من أجل مزيد من الوعي ومزيد من التواصل الفعال.

وتنشر دار الإفتاء على حسابها الجديد على "تيك توك" مقاطع دينية وفتاوى صحيحة مصورة بالفيديو ويمكن متابعة حسابها على تيك توك من هنا
 

دار الإفتاء على فيس بوك 
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تخطي عدد متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حاجز 11 مليون متابع، وسط تفاعل كبير من رواد الصفحة مع المحتوى المتنوع الذي تقدمه على مدار اليوم.

من جانبه صرح الدكتور أحمد رجب أبو العزم - مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية - أن دار الإفتاء تسعى دائمًا إلى الاستفادة من الطفرة التكنولوجية الهائلة، وكل ما هو جديد في عالم السوشيال ميديا من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المتابعين وتقديم الخدمات الإفتائية المختلفة والمعلومات الصحيحة وَفق منهجية علمية وسيطة تواجه التشدد والغلو والتطرف، وتعالج الكثير من الظواهر والمشكلات التي تطرأ على المجتمع.

حساب على كلوب هاوس
وأعلن مدير مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الدار أنشأت حسابًا جديدًا على تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية على الهواتف الذكية  (https://www.joinclubhouse.com/@egyptdaralifta ، ستقوم من خلاله بالتطرق إلى مناقشة العديد من القضايا الدينية المهمة التي تستجد على الساحة، مع التركيز على القضايا والمسائل الأسرية، والموضوعات التي تهم عموم المسلمين وتكثر الأسئلة عنها، وسيتم ذلك من خلال غرف نقاشية سيتم إنشاؤها على التطبيق.

وأضاف أن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى مواكبة كل جديد واقتحام الوسائل الحديثة لقطع الطريق على دعاة التطرف والجماعات الإرهابية التي تبث سمومها على رواد التواصل الاجتماعي؛ لتحصينهم ضد هذا الفكر المنحرف، مؤكدًا أن الدار لا تألو جهدًا في إيصال رسالتها وخدماتها الإفتائية بكافة الوسائل المتاحة ضمن جهودها في تجديد الخطاب الديني.

الإفتاء دار الإفتاء المصرية تيك توك نشر الفتاوى تواصل الاجتماعي

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