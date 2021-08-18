عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خاصة بالأمن والحرس الوطني.. قرارات عاجلة للرئيس التونسي

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاربعاء، تعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني.

وجاء الإعلان عن قرار التعيين في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، في أعقاب استقبال قيس سعيد، بعد ظهر الأربعاء، بقصر قرطاج، للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي.

txt

قبل القرارات المصيرية.. مفاجأة أثناء زيارة الرئيس التونسي لـ مصر.. فيديو

txt

الرئيس التونسي يعفي والي بنزرت من منصبه

وتصدر الرئيس التونسي قيس سعيد استطلاع الرأي الذى قامت به مؤسسة سيغما كونساي حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب جريدة المغرب اليوم الثلاثاء  ، تصدّر قيس سعيد المرتبة الأولى بنسبة 91.9 بالمائة، تليه عبير موسي بـ2 بالمائة والصافي سعيد بـ1.4 بالمائة ثم نبيل القروي بـ1.3بالمائة ويليه المنصف المرزوقي بـ1.2 بالمائة.

وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، أشار سبر الآراء إلى تقدم الحزب الدستوري الحر بـ30.8 بالمائة مقابل 20.1 بالمائة من نوايا التصويت لحزب لا يوجد أطلق عليه المتجوَبون "حزب قيس سعيد" وتليه حركة النهضة بـ10.9 بالمائة ثم حزب قلب تونس بـ7.8 بالمائة والتيار الديمقراطي بـ5.9 بالمائة.

وكان رئيس الجمهورية التونسية  قيس سعيد قد شدد خلال زيارة أداها أمس الاثنين إلى مطار تونس قرطاج، أنه لا نية لحرمان التونسيين من مغادرة البلاد، وأنه لو كانت النية تتجه بالفعل الى ذلك لتم يوم 25 يوليو غلق الحدود، موضحا أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، إضافة إلى الجسور الجوية من الخارج في علاقة بالمساعادات التي يتم إرسالها إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا.

الحرس الوطني تونس الرئيس التونسي الأمن الوطني التونسي رئاسة الجمهورية التونسية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض يعلن موعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي

تفاصيل أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض

من الإمارات .. خطاب عاجل للرئيس الأفغاني الهارب

بايدن يعود إلى واشنطن مبكرا.. والسبب غير معلوم

إصابة مسؤول أمريكي بفيروس كورونا

المتحدث باسم طالبان يظهر على فضائية إسرائيلية.. فيديو

الفساد والاحباط.. لماذا انهزم الجيش الأفغاني أمام حركة طالبان؟

مشجعة.. تعليق إماراتي جديد على تصريحات طالبان حول نظام الحكم

ترشيحاتنا

الإنتاج الحربي يسجل الهدف الثالث ويصعب الأمور علي غزل المحلة

الإفتاء تكشف فضل صيام يوم عاشوراء

غياب رمضان صبحي وإكرامي وعودة السعيد .. قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان

ما حكم المجاهر بالمعصية؟.. "الأزهر" يجيب

الإنتاج الحربي يتقدم بهدفين.. الحكم يطرد مهاجم غزل المحلة وإنذارين للجهاز الفني

خاصة بالأمن والحرس الوطني.. قرارات عاجلة للرئيس التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

مش ناقصة هبد.. أحمد العوضي يسخر من شائعة طلاقه لـ ياسمين عبد العزيز

آخر تطورات الحالة الصحية لتوفيق عكاشة بعد نقله لمستشفى العلمين

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام القانون الخاصة بالقطن

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بسبب سخان كهربائى بالسنبلاوين

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ