خاصة بالأمن والحرس الوطني.. قرارات عاجلة للرئيس التونسي

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاربعاء، تعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني.

وجاء الإعلان عن قرار التعيين في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، في أعقاب استقبال قيس سعيد، بعد ظهر الأربعاء، بقصر قرطاج، للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي.

وتصدر الرئيس التونسي قيس سعيد استطلاع الرأي الذى قامت به مؤسسة سيغما كونساي حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب جريدة المغرب اليوم الثلاثاء ، تصدّر قيس سعيد المرتبة الأولى بنسبة 91.9 بالمائة، تليه عبير موسي بـ2 بالمائة والصافي سعيد بـ1.4 بالمائة ثم نبيل القروي بـ1.3بالمائة ويليه المنصف المرزوقي بـ1.2 بالمائة.

وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، أشار سبر الآراء إلى تقدم الحزب الدستوري الحر بـ30.8 بالمائة مقابل 20.1 بالمائة من نوايا التصويت لحزب لا يوجد أطلق عليه المتجوَبون "حزب قيس سعيد" وتليه حركة النهضة بـ10.9 بالمائة ثم حزب قلب تونس بـ7.8 بالمائة والتيار الديمقراطي بـ5.9 بالمائة.

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد شدد خلال زيارة أداها أمس الاثنين إلى مطار تونس قرطاج، أنه لا نية لحرمان التونسيين من مغادرة البلاد، وأنه لو كانت النية تتجه بالفعل الى ذلك لتم يوم 25 يوليو غلق الحدود، موضحا أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، إضافة إلى الجسور الجوية من الخارج في علاقة بالمساعادات التي يتم إرسالها إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا.