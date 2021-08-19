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تعليم

التكنولوجيا والتعليم بحلوان تناقش رسالة دكتوراه حول تصنيع الزجاج السيراميكى بأقل تكلفة ممكنة

صدى البلد

كشفت دراسة دكتوراه نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن إمكانية الاستفادة من تصنيع الزجاج السيراميكى باستخدام تقنية الصول جل لتصنيع المواد النانومترية باقل تكلفة ممكنة ثم استخدام تقنية ميتالورجيا المساحيق لتخليقها مما يوفر تكلفة الطاقة المستخدمة بالإضافة لتحسين الخواص الحرارية والميكانيكية والكهربية عن طريق إضافة مادة الجرافيت المتوفرة ورخيصة الثمن .

 


وكما إضافة الدراسة الى تصميم واعداد وحدة دراسية لتنمية مفاهيم ومهارات النانوتكنولوجى لمقرر تقنية المواد لإعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة (النانوتكنولوجى).

 


 يهدف البحث إلى إعداد السيراميك الزجاجى ذو النظام SiO2-Al2O3-TiO2-GO)) ودراسة تاثير اضافة اكسيد الجرافيت الذى يتميز بوفرته ورخص ثمنه واظهرت النتائج خواص حرارية وميكانيكية وكهربية متميزة وفى ضوء هذه النتائج يمكن إنتاج خلايا وقود الأكسيد الصلب (SOFCs) والمكثفات والعناصر الاليكترونية المختلفة بفعالية عالية، كما يمكن استخدام السيراميك الزجاجي على هيئة طلاء سيراميكى نظرًا لخواصه المقاومة للحرارة العالية وخواصه الميكانيكية العالية بالإضافة الى استخدامه كمادة تشحيم حيث وصلت قيمه مقاومته للنحر الميكانيكى الى 10-5 mm3/Nm، وتم فحص  Cytotoxicity Assay واظهرت النتائج صلاحية الخلية بنسبة تتعدى 87%   عند تركيز 100% .


أعد الدراسة الباحث عمرو على محمد احمد برعاية الأستاذ الدكتور/ إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية و الأستاذ الدكتور/ وائل إبراهيم أحمد علي - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف كل من الأستاذ الدكتور/ ابراهيم لطفى محمد أستاذ هندسة السيارات- عميد كلية التكنولوجيا والتعليم -  الدكتور/ احمد إبراهيم أحمد علي أستاذ ورئيس قسم العلوم الأساسية كلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتورة صابرين عبد الله عبد الوهاب - أستاذ مساعد الهندسة الميكانيكية والدكتور خالد عبد الواحد كمال مدرس هندسة السيارات قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات. الدكتور مدحت أحمد عبد الخالق  
أستاذ الفيزياء – رئيس شعبة الطبيعة - المركز القومي للبحوث _ ومدير مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية الدكتور عمرو جلال الدين أحمد علام - أستاذ تكنولوجيا التعليم - كلية التربية - جامعة الأزهر.
 


وأظهرت الدراسة التي تناولها الباحث بمنح درجة الدكتوراه بأجماع الأراء بأستخدام تقنية الصول جل لتصنيع المواد النانومترية وتقنية ميتالورجيا المساحيق مما يساعد فى تقليل تكلفة التصنيع وتوفير الطاقة المستخدمة بالإضافة الى استخدام اكسيد الجرافيت كمادة متوفرة ورخيصة الثمن لتحسين الخواص الحرارية والميكانيكية والكهربية للزجاج السيراميكى كما ان اظهرت النتائج صلاحية استخدام الزجاج السيراميكى المصنع  كاستخدامه كمرشح للمياه للعناصر المعدنية.
 


وأظهرت الدراسة التي تناولها الباحث بمنح درجة الدكتوراه بأجماع الأراء بأستخدام تقنية الصول جل لتصنيع المواد النانومترية وتقنية ميتالورجيا المساحيق مما يساعد فى تقليل تكلفة التصنيع وتوفير الطاقة المستخدمة بالإضافة الى استخدام اكسيد الجرافيت كمادة متوفرة ورخيصة الثمن لتحسين الخواص الحرارية والميكانيكية والكهربية للزجاج السيراميكى كما ان اظهرت النتائج صلاحية استخدام الزجاج السيراميكى المصنع  كاستخدامه كمرشح للمياه للعناصر المعدنية.

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IMG-20210802-WA0007
دكتوراه تصنيع الزجاج السيراميكى الصول جل لتصنيع المواد النانومترية جامعة حلوان دراسة دكتوراه كلية التكنولوجيا والتعليم اخبار التعليم

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