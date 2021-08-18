عذبها نجلها بعد اختطافها.. الأخ الأصغر يكشف جبروت أخيه في تعذيب أمه

تناولت الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، قصة أم تبلغ من العمر 76 عاما تعرضت للتعذيب على يد نجلها وزوجته، لأخذ ممتلكاتها بالقوة، في منطقة المقطم بالقاهرة.

فيما روى الأخ الأصغر، تفاصيل تعذيب أخيه لأمه بسبب أخذ ممتلكاتها.

وقال الأخ الصغير، إن كل ما حدث وكل هذه القسوة بسبب الأموال، مضيفا أن أخي مضّى أمي على 15 ورقة لهذا الهدف تحت التهديد.

وأكد الأخ الصغير، أن زوجة أخي الأكبر لها دور كبير في هذا الأمر، وهددت أمي بأنها ستستخرج أوراقا بأنها غير عاقلة في حال أي محاولة منها لكشف أمرها.

فيما روت الأم السيدة علية، تفاصيل الواقعة، قائلة :"ابني طلب مني فلوس، وقلت له لسه طالعة من المستشفى ومش معايا، رد عليا وقال لي أن هوريكي"، متابعة :"ذهب ابني وكسر شقة أخيه الأصغر".



وتابعت الأم السيدة علية،: ذهب إلى البيت الذي أعيش فيه وكسر باب الشقة وباع المحتويات البسيطة التي به و2 كنبة.



وأكملت :"مراته الجديدة هى السبب في هذا الأمر، وسبب كل ما يحدث وهي من يدفعه لكل هذه الأمور، مشيرة إلى أن نجلها كسر ماسورة المياه. مشيرة إلى أن نجلها لديه غيرة كبيرة من أخيه الأصغر.



وتابعت :"ابني ضربني ورماني عند باب الشقة، وزوجته جرتني ووضعتني على السرير ولم يعط لي أي طعام"، متابعة أن زوجة ابني تطاولت عليّ بكلام قاسي".

وأضافت الأم السيدة علية، أنه :"خلاني أمضي تحت التهديد على 15 ورقة، متابعة: لا أعرف ما كان مكتوبا في هذا الورق".