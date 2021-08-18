رئيس مجلس السيادة يؤكد التزام القوات المسلحة بأن تظل حامية للشعب السوداني

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التزام القوات المسلحة بأن تظل حامية للشعب وراعية لمصالحه، وحيا شهداء الوطن والثورة.



جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء خلال احتفال المجتمع المدني، بأعياد القوات المسلحة الـ67، بحضور أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، بجانب رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وأعضاء الهيئة وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام للقوات المسلحة، ولفيف من قادة العمل السياسي وقيادات المجتمع وأهل الثقافة والرياضة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وقال البرهان إن القوات المسلحة جزء أصيل من الشعب السوداني، ولم تكن فعلًا مختلفًا، لافتًا إلى أنها تمثل التنوع الذي يعبر عنه.



وأعرب عن شكره للرعيل الأول من المدنيين والعسكريين، الذين أسسوا لشراكات عديدة تلت تجربة الاستقلال، كما شكر الذين هبوا لنصرة القوات المسلحة في الفشقة (المتاخمة للحدود مع إثيوبيا).