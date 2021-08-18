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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أبرز فئة عمرية مستهدفة من متحور دلتا.. تفاصيل ظاهرة اقتران كوكبي عطارد والمريخ

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة اليوم الأربعاء  خلال الساعات الماضية نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


استشارى أوبئة يكشف عن أبرز فئة عمرية مستهدفة من متحور دلتا

قال الدكتور فؤاد عودة ، أستاذ الوبائيات ورئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية ، إن احصائيات المصابين بـ كورونا كشفت أن أول خمس أشهر فى العام الحالي 2021 تضاعفت فيها الأرقام مقارنة بعام 2020، موضحا أن تركيز لقاح كورونا نسبته 100% ويعمل على انحسار الفيروس وتقليل شدة حدته .

 

الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة: نستوعب 10% من إجمالي طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور محمد حلمي، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الأهلية جزء من القطاعات الخاصة، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة في مصر عبارة عن 26 جامعة، والأهلية 4 جامعات.

 

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب

استعرض برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، تقريرا باسم "توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب".


أستاذ طب نفسي: ليس من الطبيعي أن يصبح كل الطلاب أطباء ومهندسين فقط

قال الدكتور محمد عادل، أستاذ الطب النفسي، إن هناك بعض الآراء السلبية التى يجتمع عليها الناس قد تشعر بعض الطلبة أن التعليم غير مهم مما يؤثر عليهم نفسيا.


البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة اقتران كوكبي عطارد والمريخ.. وتوضح مدى خطورتها

قال الدكتور محمد غريب أستاذ بالمعهد القومي للعلوم الفلكية ، إن ظاهرة  اقتران كوكبي عطارد والمريخ تحدث عن عند اقتراب الكواكب ببعضها البعض، يفصل بينهما 8 من المائة من درجة مئوية ، بأكثر من نصف درجة ثم يبتعدوا عن بعضهما البعض مؤكدا عدم خطورتها على الاطلاق .


ما هي أفضل أنواع الادخار .. خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن مؤخراً انتشر مصطلح رائد الأعمال، وهو الشخص القادر على صناعة منشأة أو مشروع على الرغم من عدم وجود رأس مال.

برامج التوك شو كورونا الأعلى للجامعات الثانوية العامة الجامعات الاهلية القطاعات الخاصة

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