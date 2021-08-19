ياسين التهامي يشعل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

احيا الشيخ ياسين التهامي حفله اليوم في محكى القلعة لمهرجان القلعة للموسيقي و الغناء في دورته ال 29 وقدم مجموعة مميزة من الابتهالات والتواشيح الدينية التى تدعم القيم السامية إلى جانب عدد من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التى تحث على مكارم الأخلاق.

و قد كان الحفل كامل العدد وسط التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارتي الثقافة و السياحة و الاثار وسط تأمين كبير من الشرطة المصرية.

يذكر أن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تقام وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وتشمل ارتداء القناع الطبى وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم.

مواعيد الحفلات وأسعار التذاكر..

16/8 فرقة وسط البلد - 8 مساءً

16/8مي فاروق - احمد عفت - 10 مساءً

17/8 كايرو كافيه - 8 مساءً

17/8 أحمد جمال - 10 مساءً

18/8 ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق - 8 مساءً

18/8 الشيخ ياسين التهامي - 10 مساءً

19/8 صولويست فرقة اوبرا القاهرة والبالية - 8 مساءً

19/8 على الحجار - 10 مساءً

20/8 نادية مصطفي - 8 مساءً

20/8 محمد الحلو - 10 مساءً

21/8 وائل الفشني - 8 مساءً

21/8 لينا شماميان - 10 مساءً

22/8 هلا رشدي - 8 مساءً

22/8 طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا" - 10 مساءً

23/8 حازم شاهين - 8 مساءً

23/8 كارمن سليمان - 10 مساءً

24/8 نداء شرارة " الأردن" - 8 مساءً

24/8 هاني شاكر - 10 مساءً

25/8 نوران أبو طالب - 8 مساءً

25/8 هشام عباس - 10 مساءً

26/8 سبيد اوف هارتس باند - 8 مساءً

26/8 محمد محسن - 10 مساءً

27/8 محمد حسن - 8 مساءً

27/8 جنات "المغرب" - 10 مساءً

28/8 سعيد الأرتيست - 8 مساءً

28/8 نسمة محجوب - 10 مساءً

29/8 بغدادي بيج باند - 8 مساءً

29/8 دينا الوديدي - 10 مساءً

30/8 نسمة عبد العزيز - 8 مساءً

30/8 مدحت صالح - 10 مساءً

سعر التذكرة موحد 20 جنيها لكل الحفلات.. التذاكر تتوفر في نفس اليوم قبل الحفل داخل القلعة.

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