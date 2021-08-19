عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق على إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان

قوات روسية-أرشيف
قوات روسية-أرشيف

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم الخميس، إن بلاده لن ترسل قوات عسكرية روسية إلى أفغانستان بعد خروج القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو منها.

وأضاف باتروشيف في تصريحات صحفية: "الوضع الحالي في أفغانستان يعود جزئيًا إلى عدم كفاءة استخبارات أمريكا والناتو في التعامل بشكل هادف في جمع المعلومات وتحليله".

ومساء الأربعاء، أشادت الخارجية الروسية، ببيان حركة طالبان خلال مؤتمرها الأول بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "أول بيان لحركة طالبان يعطي أملا لإجراء مفاوضات"، فيما  أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان،دميتري جيرنوف، أن لدى موسكو خططا مختلفة في حال حدوث أي تطورات جديدة في أفغانستان.

وكان ذبيح الله مجاهد المتحدث الرسمي باسم طالبان في أفغانستان قال الثلاثاء إن الحركة لا تريد أي حرب في البلاد، ولا تسعى لتصفية الحسابات.

ظريف يطالب أمريكا والناتو بتعويض أفغانستان عن خسائر الاحتلال

اجتماع طارئ لـ بايدن ومجلس الأمن القومي بسبب أفغانستان

وأضاف، في مؤتمر صحفي هو الأول منذ استيلاء طالبان على العاصمة، أن الحركة ستؤمن السفارات والمنطقة الخضراء في كابول.

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن بلادها "تمارس ضغوطا على طالبان للسماح للأفغان الراغبين بالمغادرة بالوصول إلى مطار كابول، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاك الحركة لوعودها".

وأضاف: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافا لتصريحاتها العلنية والتزاماتها تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن "مسؤولين أمريكيين، بينهم عسكريون، على اتصال في الدوحة مع طالبان ويمررون الرسالة بشكل مباشر إلى طالبان، وهي تفيد بأننا ننتظر منهم السماح لكافة المواطنين الأمريكيين وكافة رعايا دول أخرى وكافة الأفغان بالمغادرة في حال رغبوا بذلك".

وقال مسؤول أمني غربي، قبل يومين، إن مدرج مطار كابول بات خاليًا من الحشود، وكثير من المدنيين عادوا لبيوتهم، وإن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع.

واحتشد آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابول، الإثنين الفائت، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة؛ ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء، مع تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

وتدفقت حشود على المطار سعيًا للفرار، من بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أمريكية بينما كانت تسير على المدرج، وأظهرت لقطات تلفزيونية أن شخصًا واحدًا سقط فيما يبدو من الطائرة أثناء الإقلاع.

وتأتي سيطرة طالبان السريعة على كابول في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، وقال الرئيس الأمريكي إنها تكلفت أكثر من تريليون دولار.

 

 

روسيا أفغانستان الناتو كابول طالبان

موضوعات متعلقة

ظريف يطالب أمريكا والناتو بتعويض أفغانستان عن خسائر الاحتلال

اجتماع طارئ لـ بايدن ومجلس الأمن القومي بسبب أفغانستان

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في أفغانستان

بايدن: الجيش الأمريكي قد يبقى في أفغانستان بعد نهاية أغسطس

ترشيحاتنا

توخيل يحسم موقفه من رحيل حكيم زياش .. تفاصيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 19-8-2021

روسيا تعلق على إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان

الصين تنهي رحلتها الاستكشافية على المريخ.. و10 جيجا بيانات أولية عن الكوكب الأحمر

في حمام السباحة .. ناهد السباعي تشارك جمهورها بفيديو لها .. شاهد

ظريف يطالب أمريكا والناتو بتعويض أفغانستان عن خسائر الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ