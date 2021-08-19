لأصحاب المشروعات الصغيرة.. محافظ سوهاج يُسلم 392 ألف جنيه لـ 56 مستفيدا

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 56 شيكا بنظام الإقراض الحسن لعدد من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج.

ويأتي ذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة في إنجاح مشروعاتهم، بحضور رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ويسري الشلقامي مدير مكتب جمعية الأورمان بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية دور المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها وتعاونهم المستمر مع المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الشيكات المقدمة بنظام القروض الحسنة، وقيمة كل شيك منها 7 آلاف جنيها، بإجمالي 392 ألف جنيه، تم منحها لـ 56 مستفيد من مختلف مراكز المحافظة.