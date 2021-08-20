الحبس والغرامة.. عقوبة إفشاء بيانات العملاء بقانون التمويل الاستهلاكى الجديد

يستهدف قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ،توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

و وضع القانون الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين،مع إلزم شركات التمويل بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء، وعدم إفشاء معلوماتهم.

ونصت المادة 5 من القانون على أن :" تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

وطبقا للقانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.