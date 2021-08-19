أول رد برلماني على رفض الشيوخ تطبيق التحسين في الثانوية العامة

أكد النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نتائج طلاب الثانوية العامة الضئيلة هذا العام، رغم ارتفاع البعض منها، كان لها التأثير الأصعب على جميع الأسر المصرية.

وقال "يحيى"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن المقترح الذي تقدمت به الوزارة للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ، مقترح وجيه، وعلى الوزارة أن تقدمه للبرلمان ثانية لمناقشته وإحالته للجان المختصة، على أن تتم دراسته على الفور، لأن البرلمان كـ ممثل للشعب، فدوره الأساسي والرئيسي يكمن فى الوقوف على المصلحة العامة، لما فيه النفع والفائدة لأبنائنا من طلاب الثانوية.

وشدد أمين قوى عاملة النواب على أن أهم ما يجب مراعاته فى مقترح تطبيق التحسين لطلاب الثانوية، ألا يكون به أي تجاوزات تضر بالمصلحة التعليمية، غير ذلك سيتم الموافقة عليه على الفور، متمنيا لكل طلاب مصر التوفيق والسداد، لتحقيق رفعة هذا الوطن، والمشاركة فى إشعال خطة التنمية التى تتبناها الدولة فى توجهاتها الحديثة بقيادة الرئيس السيسي.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تلقى العديد من المناشدات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 عبر جروبات الواتس اب، للمطالبة بتطبيق نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021 لإنقاذ مستقبهم الدراسي.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الرد على مطالب تطبيق التحسين في الثانوية العامة 2021 قائلا: “قلنا مرارا إن الوزارة تقدمت بهذا المقترح للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ، ولذلك لا يوجد تحسين هذا العام”.

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات له على جروب “يوميات المعلم المصري” عبر تطبيق واتس اب: “إن شاء الله نتقدم بمقترح التحسين في الثانوية العامة إلى البرلمان مرة أخرى والله الموفق”.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: “أى تغيير في آليات الثانوية العامة 2021 يتطلب تغييرا في القانون”.