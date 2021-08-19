عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول رد برلماني على رفض الشيوخ تطبيق التحسين في الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكد النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نتائج طلاب الثانوية العامة الضئيلة هذا العام، رغم ارتفاع البعض منها، كان لها التأثير الأصعب على جميع الأسر المصرية.

وقال "يحيى"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن المقترح الذي تقدمت به الوزارة  للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ، مقترح وجيه، وعلى الوزارة أن تقدمه للبرلمان ثانية لمناقشته وإحالته للجان المختصة، على أن تتم دراسته على الفور، لأن البرلمان كـ ممثل للشعب، فدوره الأساسي والرئيسي يكمن فى الوقوف على المصلحة العامة، لما فيه النفع والفائدة لأبنائنا من طلاب الثانوية.

 وشدد أمين قوى عاملة النواب على أن أهم ما يجب مراعاته فى مقترح تطبيق التحسين لطلاب الثانوية، ألا يكون به أي تجاوزات  تضر بالمصلحة التعليمية، غير ذلك سيتم الموافقة عليه على الفور، متمنيا لكل طلاب مصر التوفيق والسداد، لتحقيق رفعة هذا الوطن، والمشاركة فى إشعال خطة التنمية التى تتبناها الدولة فى توجهاتها الحديثة بقيادة الرئيس السيسي.

 

txt

وزير التعليم للمطالبين بتطبيق التحسين في الثانوية العامة: ابعتوا لمجلسي النواب والشيوخ

txt

مطالبات لوزير التعليم بتطبيق التحسين في الثانوية العامة .. وشوقي : مجلس الشيوخ رفض

 

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تلقى العديد من المناشدات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 عبر جروبات الواتس اب، للمطالبة بتطبيق نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021 لإنقاذ مستقبهم الدراسي.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الرد على مطالب تطبيق التحسين في الثانوية العامة 2021 قائلا: “قلنا مرارا إن الوزارة تقدمت بهذا المقترح للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ، ولذلك لا يوجد تحسين هذا العام”.

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات له على جروب “يوميات المعلم المصري” عبر تطبيق واتس اب: “إن شاء الله نتقدم بمقترح التحسين في الثانوية العامة إلى البرلمان مرة أخرى والله الموفق”.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: “أى تغيير في آليات الثانوية العامة 2021 يتطلب تغييرا في القانون”.

عبد الفتاح يحيي لجنة القوى العاملة مجلس النواب نتائج طلاب الثانوية مجلس الشيوخ تطبيق التحسين التحسين الثانوية العامة طارق شوقي

موضوعات متعلقة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١

ترشيحاتنا

حكم تعاطي الأستروكس .. و5 عقوبات من الله فى الدنيا

تعديل في موعد مباريات مصر بتصفيات كأس العالم 2022

فيش جنائي وتحليل مخدرات.. قرار جديد بشأن قاتل سائق المقطم

التعليم : اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل لجان الدور الثاني للدبلومات

مواصفات و سعر نيسان إكس تريل موديل 2021 في السعودية | صور

لإصلاح نظام المدفوعات العالمي.. فيسبوك جاهزة لإطلاق محفظتها الرقمية Novi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

المزيد

ساحة رأي

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ