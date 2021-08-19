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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 3.8 مليون جنيه لـ 3894 عاملا غير منتظم

صدى البلد

تشهد وزارة القوى العاملة الخميس 19  أغسطس عدد من الفاعليات ننشر ابرزها 

-يطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم قافلة طبية تضم 14 تخصص للكشف على العمالة غير المنتظمة مجانا بالعلمين الجديدة . ضمن بروتوكول التعاون مع "صناع الخير" .


- تصرف وزارة القوى العاملة اليوم 3.8 مليون جنيه لـ 3894 عاملاً غير منتظم، كما تقوم الوزارة بتعيين 312 شاباً .. منهم 3 من  ذوى القدرات  وإصدار 608 شهادات قياس المهارة ومزاولة الحرفة ببورسعيد.

 

وتفقد وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الهمم بمحافظ بورسعيد، والتي أقيمت بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وذلك رفقة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.


وتجول وفد التنسيقية، بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وتعرف على مراكز التدريب والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير داخل المبنى. 


وتندرج تلك مبادرة "مصر أجمل بكم" ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، وتنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

 

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