إعلام الأزهر في ضيافة وكالة الفضاء المصرية

استقبلت وكالة الفضاء المصرية صباح الأمس وفداً من طلاب وأساتذة كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، بحضور الدكتور " محمد القوصي" الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بمقر الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لدعم أواصر التعاون بين الجانبين.

تحت إشراف "هيا علاء" منسق التسويق والإعلام بالوكالة وصاحبة مبادرة "كويكب مصر" التابعة لوكالة الفضاء المصرية، والتي تهدف لنشر ثقافة الفضاء داخل المجتمع المصري، انطلقت فعاليات اليوم بحضور الدكتور "رضا عبدالواجد أمين" عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وإشراف "مهند السادات" المعيد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، ولفيف من خيرة طلاب الكلية من قسمي (الإذاعة والتليفزيون والصحافة والنشر).

استهدفت الزيارة التعرف على الوكالة والمهام التي تقوم بها، والإنجازات التي حققتها؛ من أجل دعم وحث الطلاب على تقديم مشروعات تخرج تتناول أنشطة الوكالة وتحقق أهدافها التي تنبع من رؤية الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث تتنافس العديد من الجامعات وكليات الإعلام بمصر في المسابقة التي أطلقتها الوكالة للمشروعات الدعائية و التسويقية للوكالة، والتي تتناول الحديث عما سبق باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة.

وفي نهاية الزيارة قدم وفد الكلية هدية تذكارية إلى الدكتور " محمد القوصي" الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ليُسدل الستار على زيارة لن تكون الأخيرة، حيث يستكمل الطلاب لاحقًا تصوير فيلم تسجيلي عن أحد الأنشطة المتعلقة بالوكالة ليشاركوا به في مسابقة كويكب مصر.