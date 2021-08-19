عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 615 مريضًا بقافلة طبية لصندوق تحيا مصر في كفر الشيخ

فحص العيون مجاناً
فحص العيون مجاناً

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الكشف الطبي على 615 مريضًا، بالقافلة الطبية التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وبنك الشفاء المصري، قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار".


وشملت القافلة الكشف والعلاج والنظارات داخل بالمجان و، وستجرى عمليات المياه البيضاء وحقن العين بالمستشفى العسكري بكفر الشيخ مجانًا، وسيتم استئناف عمل القافلة في التاسعة صباحا الغد الجمعة.

جامعة كفر الشيخ تنظم ورشتي عمل لتعليم الخط والمشاركة‏ الطلابية.. صور

جامعة كفر الشيخ تحصل على لقب الطالب المثالي بملتقى الأسر الطلابية


وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أعمال القافلة التي شهدت توافد كبير من أهالي مدينة الرياض، مناشداً المرض بالتوجه لمقر القافلة صباح الغد، لتلقي الخدمات الطبية، وما تقدمه القافلة من خدمات مجانية.


وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، توافد المواطنين على أعمال الحملة، والتي تم الإعلان عنها مسبقا، وتم التسجيل بصورة الرقم القومي للكبار، وصورة شهادة الميلاد للأطفال، ورقم هاتف الحالة أو ولي الأمر إذا كان طفلًا.

IMG-20210819-WA0179
IMG-20210819-WA0179
IMG-20210819-WA0177
IMG-20210819-WA0177
IMG-20210819-WA0178
IMG-20210819-WA0178
IMG-20210819-WA0175
IMG-20210819-WA0175
IMG-20210819-WA0176
IMG-20210819-WA0176
IMG-20210819-WA0174
IMG-20210819-WA0174
IMG-20210819-WA0173
IMG-20210819-WA0173
IMG-20210819-WA0171
IMG-20210819-WA0171
IMG-20210819-WA0172
IMG-20210819-WA0172
IMG-20210819-WA0170
IMG-20210819-WA0170
IMG-20210819-WA0167
IMG-20210819-WA0167
IMG-20210819-WA0166
IMG-20210819-WA0166
صندوق تحيا مصر كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ قافلة طبية محافظ كفر الشيخ المبادرة الرئاسية

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تنظم ورشتي عمل لتعليم الخط والمشاركة‏ الطلابية.. صور

جامعة كفر الشيخ تحصل على لقب الطالب المثالي بملتقى الأسر الطلابية

محافظ كفر الشيخ يهنئ «جنا مصطفى» أول الجمهورية في لعبة الكيك بوكسينج

الأورمان تتبنى مبادرة إنسانية لإعادة إعمار البيوت في كفر الشيخ

بقالي 35 سنة شغال.. يوم في حياة صياد بـ بحيرة البرلس|شاهد

نادي كفر الشيخ الرياضي يكرم حفظة القرآن احتفالا بالعام الهجري الجديد| شاهد

مطلوب جراحة عاجلة.. نجل شقيقة توفيق عكاشة: ربنا يعديها على خير

حملات لإزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بمدينة كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الصديق وقت الضيق.. مصر والأردن تساعدان لبنان بالغاز والكهرباء

إخلاء منطقة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مشبوهة

مستقبل المحترفين المصريين | ليفربول يغري صلاح براتب أسطوري.. والنني على أعتاب الرحيل

هل هناك صلاة التوبة للتكفير عن الذنوب؟.. الإفتاء تجيب

حماية المستهلك يحذر من منتجات تخسيس بالأسواق غير مصرح بها

عدم قبول طعن «الأولمبية» على قرار حل اتحاد كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

وزير التعليم ينفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3%

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: نقطة نور وسط العتمة

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ