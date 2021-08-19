مدير النشاط الاجتماعي بالزمالك: رحلات النادي كاملة العدد.. شاهد

واصلت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك تنظيم العديد من الرحلات لعدد من المدن الساحلية و منها رحلات اليوم الواحد لمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد و ورحلات عدد 4 أيام 3 ليال في شرم الشيخ والغردقة ونويبع و أسبوع في محافظ مطروح .
وقال الدكتور يحي حسن نائب المدير التنفيذي و مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالنادي اننا نسعي لخدمة الأعضاء باستمرار و توفير لهم كافة البرامج الترفيهية و الرحلات المميزة .
وأضاف "حسن" ان جميع الافواج منذ بداية شهر أغسطس كاملة العدد و جميع الفنادق محجوزة منذ بداية الشهر، مؤكدا أن الإدارة ستطرح عدد من الرحلات و البرامج الترفيهية في مدن جديده خلال الفترة المقبلة.
وتابع "يحي" قائلا إن جميع مسئولي النادي في خدمة الأعضاء و العمل علي راحتهم.
وأضاف "يحي" أن الإدارة هذا الشهر ابرمت العديد من الاتفاقيات مع الفنادق و البواخر، كما نظمت عدد من الحفلات لكبار السن و الأطفال داخل مقر النادي و النادي النهري بالعجوزة و عدد من الصالونات الثقافية داخل مكتبة النادي.
وأشاد الدكتور "حسين السمري" المدير التنفيذي بالنادي، بمسئولي النشاط الاجتماعي و علي رأسهم "يحي حسن" خاصة أن جميع البرامج نالت إعجاب آلاف الأعضاء داخل النادي.
وأوضح "السمري" أن الإدارة برئاسة "حسين لبيب" رئيس النادي توفر كافة الإمكانيات لجميع الإدارات لخدمة الأعضاء.
وتابع "السمري" قائلًا : انتظروا برامج جديدة ومميزة خلال شهر سبتمبر وعدد من الحفلات داخل مقر النادي .
وأشاد عدد من الأعضاء ببرامج شهر أغسطس مطالبين باستمرار تلك الرحلات في جميع شهور السنة .