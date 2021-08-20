أسفل السرير.. سيدة تعثر على لص في غرفة نوم طفلها

عثرت سيدة بالغة من العمر 40 عاما، على كارثة في غرفة نوم طفلها، حينما سمعت أصوات غريبة تصدر من الغرفة على الرغم من عدم وجود طفلها في المنزل و ذهابه في رحلة مع أصدقائه .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة تمكنت من تسليم لص إلى الشرطة البريطانية، بعد عثورها عليه جالسا أسفل سرير طفلها منتظرا اللحظة المناسبة ليخرج و ينهي عملية سرقته .



قامت السيدة على الفور بالصراخ بعدما عثرت على ذلك اللص أسفل سرير طفلها، و قامت بتهديده بسكين إذا حاول الإعتداء عليها و اتصلت بالشرطة على الفور ..

حضرت قوة من الشرطة سريعا إلى منزل السيدة ، و ألقت الشرطة القبض على اللص الذي تبين فيما بعد أنه متهما في 150 حادث سرقة بالإكراه و تحاول الشرطة الوصول إليه منذ فترة.

جدير بالذكر أن المتهم بالغ من العمر 50 عاما، و قد يواجه عقوبة السجن سبع سنوات عقب إلقاء الشرطة القبض عليه .

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