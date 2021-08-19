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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تطلق مهرجان الفنون المسرحية الثالث بالمدينة التعليمية في 6 أكتوبر|صور

الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى

بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية، التي تهدف إلى خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة، فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الثالث لطلاب التعليم بكافة مراحله على مستوى الجمهورية، وذلك على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وقالت الدكتورة إلهام إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن أهمية وضرورة هذا المهرجان الكشف عن المبدعين من الطلاب في المجال الفني والثقافي، وخلق جيل جديد قادر على التواصل، مؤكدة أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعطي أولوية كبيرة للاهتمام بالأنشطة من أجل بناء وجدان الطالب، وأن الوزارة مستمرة في دعم الأنشطة بمختلف أنواعها لبناء الشخصية المصرية الأصيلة لخلق جيل مبدع نافع لمجتمعه ووطنه.

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وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمشرف العام على المهرجان، أن الوزارة تتيح كافة المجالات أمام طلاب المدارس لممارسة الأنشطة الطلابية، لأنها تساهم في تشكيل شخصية الطالب، وتكشف عن مواهبه، حيث إن مدارس مصر مليئة بالمبدعين والموهوبين في كل المجالات، وأن هذا العام برغم جائحة كورونا إلا أن الطلاب أصروا على الإشتراك بكل قوة ووعدوا أن يكون مهرجان هذا العام من أقوى المهرجانات فنيًا وتنظيميًا.

وأشار عاطف العجمي، مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية ومخرج المهرجان، أن دورة هذا العام تحمل اسم الفنانة القديرة (صفاء أبو السعود) والتي سوف تشارك فنيًا مع فريق الأنشطة الطلابية بالوزارة في أوبريت مميز، وقد أثنى العجمي على المجهود الرائع الذي قام به عضو اللجنة الاستشارية العليا لتطوير الأنشطة الدكتور هيثم فتح الباب، الذي بذل مجهودًا ودعمًا كبيرًا من أجل إنجاح هذا المهرجان، مؤكدًا أنه يتم منح المراكز الخمس الأولى جوائز قيمة، وكذلك صرف حوافز مالية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، مضيفًا أنه سيحصل المركز الأول على جائزة قدرها (8000) جنيه والثاني على (4000) جنيه والثالث (2000) جنيه والرابع والخامس (1500) جنيه.

وأوضح الدكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية العليا لتطوير الأنشطة، أنه قد شارك في المهرجان 19 محافظة وهم (القاهرة – أسوان – الغربية – دمياط – الأقصر – المنيا – شمال سيناء – الإسكندرية – الإسماعيلية – قنا – بني سويف – البحر الأحمر – سوهاج – الفيوم – الجيزة – السويس – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ)، واشترك في التصفيات المبدئية داخل المديريات (1400) طالب وطالبة، تم تحكيمهم من خلال لجنة متخصصة في الفنون المسرحية.

وقال الفنان محمد صبحي إن المسرح المدرسى يزرع القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب ويساهم في خلق جيل مثقف وواعي، مشيدًا بمهرجانات الفنون المسرحية ودورها في اكتساب القيم ، ومؤكدًا أن المسرح والفن عنصران أساسيان فى بناء الإنسان، وما يقدمه المهرجان قيمة مضافة للوطن، ووجه الشكر لكل العاملين القائمين على العمل وعلى الفكرة.

حضر الاحتفالية المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، ومحمد الحمامى عضو مجلس النواب واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق، والفنان محمد صبحي، والفنانة صفاء أبو السعود، والفنانة عزة لبيب، والفنان كمال أبو رية، والفنان كريم الحسينى، وعدد من الفنانين، ومديري المسارح المدرسية على مستوى الجمهورية، ومديري المدارس، والطلاب وأولياء الأمور، وعدد من قيادات الوزارة.

تضمن الحفل عرض برومو للعروض المسرحية الفائزة، وأوبريت "مكنش فيه غير كلمة مصر" للفنانة صفاء أبو السعود، و أوبريت "فرحة مصر" لفريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وفى نهاية المهرجان تم تقديم درع المهرجان للفنان محمد صبحى، والفنانة صفاء أبو السعود، والفنانة عزة لبيب، والفنان كريم الحسينى، والدكتورة إيمان حسن، والأستاذ عاطف العجمى، والدكتور هيثم فتح الباب،  والمهندس أحمد الخطيب، واللواء السيد نصر،  والأستاذ محمد حمامى، والأستاذة مديحة عبد الكريم عضو لجنة التحكيم، بالإضافة إلى تقديم جوائز لجنة التحكيم الخاصة، وشهادات التقدير للطلاب والمعلمين المشاركين لأفضل (ممثل، ممثلة، استعراض، إخراج، ألحان، فكرة، تراث، صوت غنائي، ملابس، إضاءة، ديكور، جرافيك، إنتاج، مكياج، عمل جماعي، مساعد مخرج).

واختتم المهرجان بفوز محافظة الإسكندرية مدرسة يثرب الخاصة عن العرض المسرحى (الطريق للملك) ومحافظة المنيا مدرسة الزهراء الخاصة عن العرض المسرحى (البحيرة المأسورة) بالمركز الأول مناصفة، وحصل على المركز الثانى محافظة الأقصر مدرسة السلام الخاصة عن العرض المسرحى (تمرد فوق السحاب)، أما المركز الثالث حصلت عليه مناصفة محافظة دمياط مدارس جنة الأطفال عن العرض المسرح (دكان جدو)، ومحافظة الغربية مدرسة كوين عن العرض المسرحى (سر الكتاب المدفون)، وفازت بالمركز الرابع كلًا من محافظة أسوان مدرسة السلام الخاصة (سحابة سيف)، ومحافظة شمال سيناء مدرسة الرسالة الخاصة عن عرض (بناء المستقبل)، أما المركز الخامس حصلت عليه محافظة القاهرة مدرسة سانت ماري إلياس عن عرض (الجميلة والوحش)، كما تم تكريم الدكتورة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة  بدرع المهرجان.

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وزارة التربية والتعليم طلاب المدارس الدكتور طارق شوقي محمد صبحي استعراض الفنون المسرحية مهرجان الفنون المسرحية

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