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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يفوق طاقة البشر.. تامر أمين يشكر وزارة الصحة على الهواء

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير يفوق طاقة البشر، بشأن توفير لقاحات كورونا وإعطاء اللقاحات للمواطنين.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك مجموعة كبيرة من العاملين فى وزارة الصحة لا تنام الليل.

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ولفت إلى أن رجال وزارة الصحة يقومون بدور مهم، و يفعلون كل شيء من أجل المواطن المصري.

وقدم تامر أمين الشكر لجميع العاملين فى وزارة الصحة على المجهود الكبير، من أجل المواطنين.
 

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أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب علي جهود الدولة في مواجهة كورونا ، مؤكدين أنها سبب أساسي لوصولنا إلى المرحلة الآمنة، مؤكدين علي ضرورة الاهتمام بالاجراءات الاحترازية والحصول علي التطعيمات حتي نتفادى المرحلة الجديدة وتمر بسلام.

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله عضو لجنه الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن، ولابد أن يكون هناك وعي لدى المواطن المصري في الشارع بخطورة الموجة الجديدة لكورونا بحيث لا يتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.  

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريح خاص لـ صدى البلد،  أنه في حالة زيادة معدلات الإصابة سيكون هناك إجراءات أكثر صرامة ، ونتمني ألا نصل لتلك المرحلة، وهذا يتطلب منا توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية ونستمر عليها حتى يمر العالم كله بسلام من هذه الأزمة.

ومن جانبه قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب،  إنه يجب علي المواطنين الأخذ بالحيطة والحذر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ولا نتهاون في اتباعها ، لافتا إلى ضرورة الاستمرار فى ارتداء الكمامة والمطهرات إلى أن ينتهي هذا الوباء من مصر والعالم.

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تصريحات مستشار الرئيس للصحة الدكتور عوض تاج الدين بارتفاع نسب الإصابة، يدعونا إلى التعامل بشكل جاد مع الأمر والعودة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية بشكل قوي حتى نتخطى هذه المرحلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بدورها ويجب على المواطن أن يحافظ على نفسه وأسرته.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة التسجيل في مواقع وزارة الصحة للحصول علي التطعيمات اللازمة ، قائلا: يجب علي المواطنين الاهتمام بالحصول على لقاح كورونا حتي نصل لمرحلة الأمان.

وأشاد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب باهتمام الحكومة بالمتابعة اليومية ، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في التصدي لانتشار الفيروس لدرجة أننا وصلنا إلى مرحلة جيدة.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه علينا الحفاظ على ما وصلنا إليه ، ولكن أي تهاون في الإجراءات الاحترازية سيكون له عواقب وخيمة خاصة بعد حديث مستشار الرئيس للشؤون الصحية الدكتور عوض تاج الدين،  حول إمكانية وجود متحورات لكورونا في مصر ، وبالتالي يجب أن يتم تشديد الرقابة.

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، قال إن هناك إمكانية لوجود متحورات كورونا في مصر، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الوضع الحالي وفقا للظروف الصحية مع رصد دقيق لعدد الحالات، مع العلم أن هناك زيادة في أعداد الإصابات 10%.

وتوقع محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن تحورات كورونا الجديدة موجودة بكل العالم، مؤكدا أن المتحور دلتا يزداد في البلدان المنتشر فيها.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن الدولة بدأت في إعطاء لقاحات كورونا وفقا للأولويات، ولذلك كان التركيز الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أعلنا عن التوجه نحو تطعيم الطلاب والمدرسين ومن هم لهم علاقة بالعملية التعليمية وسيكون إلزاميا، إضافة إلى تطعيم المسافرين بالخارج.

وأشار تاج الدين ، إلى أن مصر منذ فترة طويلة وضعت إستراتيجية محددة وهي الحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا من مصادر متعددة، مؤكدا أن هدفنا تطعيم أكبر قدر من السكان.

 

 

 

تامر امين وزارة الصحة الصحة كورونا لقاحات كورونا

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