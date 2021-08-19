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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إلزام متجر إلكتروني بإعادة أكثر من 500 ألف ريال للمستهلكين

السعودية
السعودية

أصدرت  وزارة التجارة السعودية قرارا بإلزام  متجر إلكتروني بإعادة أكثر من 500 ألف ريال للمستهلكين، بسبب مخالفة المتجر للنظام وتأخره في الإيفاء بالتزاماته بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنها تلقت بلاغاً عن تأخر متجر مختص باستيراد البضائع من الصين في تسليم المنتجات خلال المدة المحددة، وأنها من خلال متابعتها المستمرة أعادت للمستهلكين مبلغ 256 ألف ريال.

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ونوهت الوزارة السعودية  أن بقية المبالغ اتُّفق عليها بين المتجر والعملاء البالغ عددهم 211 عميلا وجُدولت برضاهم، وستُسلم لهم خلال أيام.

وأكدت "التجارة" متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزامها بالنظام ورصد كافة التجاوزات ومخالفة غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات بحقها.

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