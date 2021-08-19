خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 276 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتَي وفاة و276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان مؤشرات تقييم الوضع الوبائي تواصل التحسن مع تسجيل أدنى نسبة إصابات الى المسحات بـ 2.3 في المئة إلى جانب استمرار انخفاض حالات الأجنحة والعناية المركزة بنسبة تتجاوز على التوالي 68 و 43 في المئة مقارنة بالنسبة قبل شهر، مقابل ارتفاع نسبة الشفاء لتصل الى 98 في المئة.

وبدوره؛ قال الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه مع تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية، ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 407652.



وأشار السند الي أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2399، مضيفاً أنه تم تسجيل 503 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 399538 وبلغت نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات 98 في المئة.

ونوه أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 182 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 5715 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 366.

وأوضح أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 12010 ليصبح مجموع الفحوصات 3643100.