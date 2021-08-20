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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شروط الحصول على لقاح كورونا قبل السفر .. الصحة توضح

كورونا
كورونا

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تقوم بتقديم كل شئ من أجل المواطنين، والآن هناك تطعيم منزلى لـ الحالات التى تعانى من إعاقة حركة.

ولفت مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن، الدكتور مصطفى مدبولى وجه بتوفير مركز لتطعيم المسافرين ضد فيروس كورونا، و اعتبارًا من فجر اليوم تم اتاحة عنصر لـ التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، وهو  من أجل السفر.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المواطن يسجل على الموقع بعض الأشياء منها سبب السفر هل من أجل العلاج و أم لـ العمل أو من أجل الدراسة، أم من أى شئ أخر، وسيسجل المواطن المسافر ميعاد السفر، وسيكون هناك أولوية للمسافرين أولا بأول، وعلى أولوية الحالة الصحية و البلد المتجه لها.


ولفت إلى أنه لا يتم تطعيم المسافرين إلا بتقديم مستند يثبت سفره للخارج، وكشف أن مستند السفر المقدم من المواطنين يحدد نوع اللقاح المستخدم للتطعيم.


وكشف أن الوزارة تسعى لتقليل زمن تلقى اللقاح بتوسيع رقعة مراكز التطعيم و تحديث المنظومة الإلكترونية، وتم تحديث خدمة الخط الساخن بتوفير موظفين جدد أسبوعيًا لتقليل الفترة بين التسجيل وتلقى اللقاح.

وتابع أنه تم تخصيص رقم على تطبيق واتس أب يحمل رقم 01555005500، لتلقى رسائل وشكاوي المواطنين بشأن لقاحات كورونا.

 

 

وزيرة الصحة الصحة مستشار وزيرة الصحة لقاح كورونا السفر

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