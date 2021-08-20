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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمظهر أكثر عدوانية.. شانجان تزيل الستار عن Uni-V

بمظهر اكثر عدوانية
بمظهر اكثر عدوانية .. شانجان تزيل الستار عن Uni-V

تواصل شركة شانجان الصينية تعزيز قوة اسطول سياراتها، من خلال طرح العديد من الإصدارات القوية التي تغزو بها أسواق السيارات العالمية، حيث كشفت عن احدث الطرازات التابعة لها و التي تنضم إلى فئة السيدان، و هي النسخة Uni-V ذات التصميم الخاطف للأنظار الذي يجمع بين الشراسة و الجانب الرياضي.

قدرات السيارة شانجان Uni-V 

سوف تقدم السيارة شانجان Uni-V بمحرك تيربو بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 188 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تتمكن Uni-V من الاطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون خلال فترة زمنية تقدر بـ 6 ثوان.

 

و جاءت النسخة شانجان Uni-V بقياسات هيكلية تقدر بـ 6.68 للطول، و بعرض يبلغ 183 سم، و 143 سم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 275 سم، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، مع فهوم رباعي الأبواب، بالإضافة إلى مصابيح أمامية تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LEDLIGHT، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية تحمل حزمة من مستشعرات الحركة و التي تساعد قائد المركبة على تحديات الطريق.

 

تحتوي السيارة شانجان Uni-V على ناحية خلفية انسيابية ذات مصابيح متصلة، وعواكس اضاءة، بالإضافة إلى منظومة عادم ثنائية الأداء، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف و التحكم، كما زودت السيارة بحزمة من وسائل الأمان مثل برنامج التحذير عند مغادرة المسار، و خاصية رصد و متابعة النقاط العمياء، مع مكابح عالية التجهيز، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

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