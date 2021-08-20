تامر محسن يكشف تفاصيل عمل إعلانين لـ محمد صلاح

قال المخرج تامر محسن، إنه قام بإخراج إعلان " لا للمخدرات" الذى شارك فيه النجم العالمي محمد صلاح، بإشراف من صندوق مكافحة المخدرات، موضحًا أن الإعلان تم بعد مسلسل تحت السيطرة.



وأضاف مخرج "لعبة نيوتن" خلال حواره ببرنامج " معكم " المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن صندوق مكافحة المخدرات، قام بتكريم صناع مسلسل تحت السيطرة، وبعد ذلك تم عمل إعلان المخدرات الذى شارك فيه محمد صلاح.



ولفت إلى أن محمد صلاح كان له دور كبير فى هذا الإعلان، وأن الإعلان تم تصويره فى مصر و إنجلترا.



وأشار إلى أن محمد صلاح يتعامل بالدقيقة ولذلك كان هناك دقة و سرعة فى تنفيذ العمل.



وكشف أنه قام بعمل إعلان ثان لـ صلاح فى ليفربول، وكشف أن صلاح ممثل قوي، وردت منى الشاذلي : "خليه فى الكورة ".

