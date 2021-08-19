انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمرضى ضمور العضلات بمطروح

الكشف الطبى على مرضى ضمور العضلات بمطروح

أكدت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير المنطقة السادسة انه انطلقت اليوم الخميس مبادرة رئيس الجمهورية لمرضي ضمور العضلات بمحافظة مطروح وذلك بعيادة مطروح النموذجية للتأمين الصحي.

واضافت أنه قام بمناظرة الحالات الدكتور حسام عاشور ضرغام استشاري امراض عصبيه اطفال ورئيس وحده عنايه مركزه جراحه مخ واعصاب اطفال جامعه أسكندريه واستشاري التأمين الصحي عصبيه اطفال ورئيس لجنه ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية ( اسكندريه ومطروح )رئيس قسم العصبية للأطفال بمستشفى الجامعة بالإسكندرية وتم الكشف على عدد من الحالات من أبناء المحافظة وعمل الفحوصات اللازمة لهم وسحب عينة التحليل الجيني لاحد الحالات تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للحقن برئاسة الهيئة.

وجدير بالذكر ان المبادرة تستقبل جميع الحالات وجميع الأعمار ولايشترط ان يكون للحالة تأمين صحي للكشف عليها وعمل جميع الفحوصات المطلوبة لها و حصولها على الخدمة العلاجية ويتم الكشف على جميع الحالات يوم الخميس أسبوعيا.

ياتى ذلك برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتور عناني إسماعيل مدير عام فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي.