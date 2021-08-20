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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تقرر وقف الإعلانات داخل تطبيقاتها بعد مشكلات هاتف Galaxy S21 Ultra

هاتف سامسونج الرائد
هاتف سامسونج الرائد Galaxy S21 Ultra

أكدت شركة سامسونج Samsung، أنها ستتوقف عن عرض الإعلانات داخل التطبيقات الافتراضية التابعة لها بما في ذلك تطبيق الطقس Samsung Weather وتطبيق المدفوعات Samsung Pay وتطبيق الثيمات Samsung Theme.

وبحسب ما ذكرته شركة سامسونج في بيان قدمته إلى موقع “The Verge” التقني، الذي جاء عقب اجتماع داخلي أقامه رئيس الشركة تاي مون روه "TM Roh"، بأنها اتخذت قرارا رسميا بوقف عرض الإعلانات داخل بعض التطبيقات الأساسية التابعة لها، ومن المقرر أن يكون التحديث جاهزا للعمل به فى وقت لاحق من العام الحالي.

 

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وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيانها: "إن أولويات الشركة تتمثل دائما في تقديم تجارب مبتكرة لعملائها بناء على احتياجاتهم"، ومضيفة: "إنها تهتم جيدا بتعليقات عملائها وتسعى دائما على تزويدهم بأفضل تجربة ممكنة من خدمات ومنتجات جلاكسي الشهيرة".

ولم تحدد سامسونج الموعد الرسمي لحذف خاصية عرض الإعلانات المدمجة بتطبيقاتها الأساسية المذكورة أعلاه والتي تأتي مثبتة مسبقا مع الهواتف الذكية المملوكة لها.

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ولكن من المتوقع حسبما ذكرت وكالة “يونهاب” في وقت سابق، إن هذا التغيير سيتم طرحه تلقائيا عبر تحديث واجهة المستخدم One UI القادمة من سامسونج، والتي سيتم إطلاقها فى وقت لاحق من العام الجاري.

Samsung’s One UI on the Galaxy S21 Ultra
هاتف سامسونج الرائد Galaxy S21 Ultra

ويأتي هذا القرار في أعقاب الانتقادات التي وجهت لشركة سامسونج من العديد من المستخدمين حول العالم، عقب إطلاق هاتفها الذكي الرائد Galaxy S21 Ultra، والذين عبروا عن استيائهم من استخدام الشركة الكورية لنوع من الإعلانات مثل تلك الموجودة أسفل صفحات الويب، والتي تظهر بطريقة مزعجة ومتكررة، داخل تطبيق الطقس الخاص بالشركة على الهاتف، حيث كان من الممكن أن تتفادى الشركة تلك الإعلانات أو تعطيلها.

وكما أن نظام تشغيل سامسونج One UI، يعمل بطريقة فوضوية منذ بداية العام بسبب تلك الإعلانات ضمن الهاتف الذكي الرائد الذي توفره الشركة بسعر باهظ، وهو ما شارك جنبا إلى جنب مع تعليقات و انتقادات العديد من المستخدمين لمنتجات شركة سامسونج، في قرار الشركة بحذف الإعلانات من تطبيقاتها الأساسية.

The Samsung Galaxy S21 Ultra is the most powerful Android phone you can get
هاتف سامسونج الرائد Galaxy S21 Ultra
سامسونج الاعلانات تطبيقات سامسونج ازالة الاعلانات واجهة المستخدم One UI Galaxy S21 Ultra

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