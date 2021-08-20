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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. قرار عاجل من النيابة بشأن مسيئين للسيدة عائشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية إلقاء القبض على عدة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسيئون للسيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين.

وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة السعودية لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة إن هذا القرار جاء بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم".

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وأضاف المصدر: "عالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.".

وتابع المصدر: " نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن(5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال".

واستطرد المصدر قائلاً: "النيابة العامة السعودية ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة".
 

السعودية النيابة العامة السعودية عائشة السيدة عائشة السيدة عائشة بنت ابي بكر المملكة العربية السعودية

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