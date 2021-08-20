أخبار العالم| النيابة السعودية تأمر بالقبض على المسيئين للسيدة عائشة ومذكرة تكشف معرفة أمريكا بموعد سقوط أفغانستان

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

السعودية .. قرار عاجل من النيابة بشأن مسيئين للسيدة عائشة

مباحثات بين روسيا وإثيوبيا بشأن قضية سد النهضة.. وهذا ما دار بينهما

الشرطة الأمريكية تكشف هوية مُهدد بتفجير قنبلة قرب الكونجرس

مصدر في طالبان يوضح مستقبل الحكومة وسياستها تحت حكم الحركة

شهود عيان.. مشاهد مروعة من مطار كابول لحظة الهروب من حركة طالبان|فيديو

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على إعادة ضخ المنحة القطرية لغزة

مسؤول أمريكي: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران مشكوك فيها

صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة عن علاقة واشنطن بسقوط أفغانستان

البيت الأبيض يرد على تقارير معرفة واشنطن بموعد سقوط أفغانستان

5 ملايين دولار .. أمريكا ترصد مكافأة للإبلاغ عن قائد جيش أفريقي سابق

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا "فظيعة"

الدفاع السورية تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي

بعد سماع أصوات الطيران الحربي.. صواريخ إسرائيلية تعبر الأجواء اللبنانية

الرئيس التونسي يعلن موعد تشكيل الحكومة الجديدة

مبادرة لبناء مجتمع للصحة العامة.. رئيس الصين يدعو دول العالم لتعزيز حوكمة مكافحة وباء كورونا