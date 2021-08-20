هيثم فاروق يتحدث لـ صدى البلد عن حقيقة حسم الزمالك للقب الدوري

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الفريق لم يحسم بطولة الدوري المصري حتى الآن مشددا ان هناك مباريات صعبة ومن الممكن أن يفقد الفريق النقاط.

وأضاف هيثم فاروق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن وفقا للمنطق وحسابيا الزمالك هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري مشددا أن الفريق لديه استقرار فني كبير وأدائه ثابت ومميز.

وتابع أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب مميز يساهم في ثبات أداء الفريق طوال الموسم .

وعن نغمة التفويت فأكد ان شعار الدوري هو “ اخدم نفسك بنفسك ” مشددا ان الحديث عن التفويت أمر مرفوض شكلا وموضوعا .

وأضاف ان الاسماعيلي قدم اداء بطولي امام الزمالك كما فعل طلائع الجيش أمام الاهلي مشددا ان الدوري المصري لديه فرق على مستوى عال ومميز ولن يقبل اي فريق ان يخوض مباراة بهدف الهزيمة .

حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.



وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.