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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التلفزيون المصري يعرض تقريرا عن خريطة مصر الرقمية.. فيديو

مشروعات ترسم خريطة
مشروعات ترسم خريطة مصر الرقمية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مشروعات ترسم خريطة مصر الرقمية".


ونجحت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في بدء خطوات جادة وفعلية في إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية للمواطنين، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية. 


وتقوم رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي على محورين، هما خدمات المواطنين وتطوير أداء الحكومة، وفي سبيل تحقيق ذلك جرى إطلاق العديد من المشروعات مع مختلف جهات الدولة لتتحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية، وذلك من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومي مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة. 


وتم الانتهاء من خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، وتتضكن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم الإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، بالإضافة إلى إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيا وهي منافذ شركات السداد الإلكتروني ومحافظ المحمول وبطاقات الائتمان. 


كما اضطلعت الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، منها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وتنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل وميكنة المستشفيات الجامعية وإصدار 1.5 مليون بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعها من خلال مكاتب البريد.
 

 

القناة الأولى خريطة مصر الرقمية منظومة رقمية السيسي التحول الرقمي

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