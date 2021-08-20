صفة من صفات أهل الجنة.. تعرف على فوائد جبر الخواطر

كشف إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، عن فوائد جبر الخواطر، قائلا :" من أهم الفوائد هو كسب الحسنات، كما أن جبر الخاطر يدل على لين القلوب، مستلاسلا: جبر الخواطر يلين القلوب.



وأكمل "إبراهيم رضا" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جبر الخواطر من أهم صفات الإسلام، متابعا: رسول الله يدعو دائما لـ جبر الخواطر، منوها إلى أن جبر الخواطر يعدل من سلوك الفرد.



ونوه إلى أن جبر الخواطر دليل على حسن النية ولين القلب والتواضع والمودة.



وأختتم قائلا:" جبر الخواطر صفة من صفات أهل الجنة، ومن يمتلكها فقد امتلك كنز".



ومن أعظم جبر الخواطر جبر خاطر المحتاجين والضعفاء حيث جاء أعرابيٌّ إلى رسولِ اللهِ (صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ) فقال , دلَّني على عملٍ يُدخلُني الجنةَ قال : أطعمِ الجائعَ واسقِ الظمآنَ وأمرْ بالمعروفِ وانهَ عنِ المنكرِ فإن لم تُطِقْ فكفْ لسانَكَ إلا من خيرٍ" (مسند أحمد) ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم)" أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، و أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً ، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا ، و لأنْ أَمْشِي مع أَخٍ لي في حاجَةٍ أحبُّ إِلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ ، يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا ، و مَنْ كَفَّ غضبَهُ سترَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، و مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ ، و لَوْ شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قلبَهُ رَجَاءً يومَ القيامةِ ، و مَنْ مَشَى مع أَخِيهِ في حاجَةٍ حتى تتَهَيَّأَ لهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الأَقْدَامِ" (المعجم الكبير للطبراني).



