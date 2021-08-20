ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار دمنهور إلى 7 أشخاص

عقار سكني منهار

ارتفع عدد ضحايا انهيار العقار المكون من 5 طوابق بشارع السجن القديم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى 7 أشخاص بعد عثور قوات الحماية المدنية على 3 جثث، تحت الأنقاض، فيما تكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

ضحايا انهيار عقار سكني

وأسفرت واقعة انهيار العقار بوسط المدينة عن مصرع وإصابة 6 أشخاص وإصابة آخر حتى الآن، وهم :"اسمهان عبد العزيز أحمد حشيش، السعيد محمد إبراهيم زغلول 75 سنة، زينب السعيد زغلوله 43 سنة، جيهان محمد مهنا 48 سنة، أحمد سعيد سعد شعبان 39 سنة، فيما أصيب نبيل إبراهيم قطب 60 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، محمد ماهر السيد، تصادف مروره بجوار العقار تم عمل غرز وخروج من المستشفي".

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين على الفور إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن جميع مستشفيات المحافظة في أتم الاستعداد لاستقبال المصابين، مشيراً إلى أن تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام بدمنهور، ومصاب لتلقي العلاج اللازم، ولا يوجد ضحايا اخرى حتى الآن.

و أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن عمليات مسح منطقة العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور مازالت مستمرة حتى الآن، موضحًا أن تم إخلاء 3 منازل محيطة بموقع الحادث، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة و جميع المرافق.

أوضح محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن عمليات مراجعة لجميع عقارات المنطقة ستظل مستمرة، لمنع وقوع أي كوارث مشابهة مستقبلاً، مشيرًا

إلى أن سيتم صرف تعويضات لضحايا الحادث، سيجرى تحديد قيمتها لاحقًا.

كما تفقد المحافظ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موقع العقار المنهار لمتابعة أعمال الإنقاذ وإزالة الركام، مضيفًا أن العقار لم تصدر له قرارات إزالة سابقة، وأنه كان يضم طابقًا زائد منذ العام 2011.



ووجه محافظ البحيرة قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وإدارة الأزمات والطوارئ والتضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحرك لموقع العقار المنهار

وترجع الأحداث عندما سادت حالة من الفزع بين أهالي شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، بسبب انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، وأنباء عن سقوط ضحايا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، يفيد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن و عدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، وجاري استخراج المصابين و الضحايا من تحت الانقاض.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.