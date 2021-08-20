أنغام تكشف عن أحدث إطلالة لها.. شاهد

تحرص النجمة أنغام على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لها، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت أنغام باطلالة انيقة مرتدية فستانا متعدد الألوان، واعتمدت ماكياج قويًا، وتركت شعرها الويفي منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.



تمكنت الفنانة أنغام من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة “ نفضل نرقص”.

حققت أغنية نفضل نرقص للفنانة أنغام ما يزيد على 390 الف مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد فقط.



وكانت طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ونفضل نرقص” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب” ، ليلة أمس.



