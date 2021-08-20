إبراهيم سعيد يشارك متابعيه صورة من الإجازة الصيفية



شارك نجم منتخب مصر السابق ابراهيم سعيد متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر إبراهيم سعيد في البحر أثناء قضاء إجازته الصيفية وعلق قائلاً "في بعض الأحيان ، لا تدرك قوتك حتى تواجه أعظم نقاط ضعفك وجهاً لوجه. هيما 4 ✔️" نالت إعجاب متابعيه.



يذكر أن إبراهيم سعيد لعب للأهلي في الفترة من 1998 إلى 2003، واحترف في فريق إيفرتون الإنجليزي في العام التالي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى الزمالك ويستمر فيه حتى عام 2006، ثم خاض عدة تجارب في الدوريين التركي والمصري قبل أن يعتزل في 2001.