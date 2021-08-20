قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. جنش يغادر معسكر الزمالك

غادر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكر الفريق بالسويس ورفض اللاعب التوجه مع الفريق لاستاد السويس الجديد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة مساء اليوم.



وجاء قرار اللاعب بمغادرة المعسكر بعدما حصل على وعد من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بالمشاركة أساسيا في لقاء اليوم بعدما شارك محمد أبو جبل في لقاء وادي دجلة السابق في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري، وفوجئ اللاعب بقرار المدير الفني باستمرار الاعتماد على أبوجبل في مباراة اليوم أمام سيراميكا.



وقام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون باستدعاء الثنائي محمد عواد وأحمد نادر السيد حارسي الفريق لكي يتواجد أحدهما بديلا لأبوجبل في اللقاء المرتقب أمام سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.