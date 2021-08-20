توافد الفنانين على عزاء السيناريست الراحل فيصل ندا

توافد عدد من الفنانين على عزاء السيناريست الراحل فيصل ندا الذي يعقد حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، ومنهم الأمير أباظة وسمير صبري.

وتوفى السيناريست فيصل ندا وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما.

الراحل فى سطور :

وأعلنت جمعية كتاب ونقاد السينما عن رحيل المؤلف فيصل ندا فى بيان لها مشيرة الى أن الفن في الوطن العربي فقد الكاتب الكبير فيصل ندا رائد الكتابة السينمائية، والمسرحية والتليفزيونية رحمه الله رحمة واسعة، فقد كان واحدا من الجيل الذهبي للكتابة الفنية في مصر، وهو أحد أهم رواد الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وكان لسنوات طويلة عضوا بمجلس الإدارة وامينا للصندوق، وواحدا من اهم مؤسسي مهرجاني القاهرة والاسكندرية السينمائيين.

ويعد المؤلف فيصل ندا مدرسة تخرج منها الكثير وصار على نهجها العديد حيث ولد بحي عابدين في 7 أبريل 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة وتخرج منها عام 1963، وكان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة إلى كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

وعقب تخرج فيصل ندا التحق بوزارة المالية إلا أنها لم ترضِي طموحه وأحلامه والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية مثلها مع زملائه بالكلية بينما كان أول مسلسل تلفزيوني له هو (هارب من الأيام) الذي تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل عبد الله غيث وقد ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا.

وفي عام 1974عاد فيصل ندا مجددا للتأليف المسرحي عبر مسرحية "من أجل حفنة نساء" ومسرحية المتزوجون عام 1976 وأتبعها بعدة مسرحيات حتى خاض تجربة التأليف الإذاعي وأبدع فيه أيضا عندما قدم المسلسل الكوميدي "الناجح يرفع إيده" وسيظل جمهوره في انتظار العديد من أعماله التي يعشقها الجميع.

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