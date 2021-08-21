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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المقدم محمد مبروك أصل الحكاية في دار سما للنشر والتوزيع

صدى البلد

نجح مسلسل "الاختيار 2 - رجال الظل"، الذى أنتجته المتحدة للخدمات الإعلامية وتمت إذاعته خلال شهر رمضان، فى تقديم الصورة الحقيقية لأبطال الشرطة المصرية الذين واجهوا جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة للمؤامرة التى تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية. 


وقد ألقى هذا المسلسل الضوء حول دور الشهيد "المقدم محمد مبروك" أحد المسئولين عن النشاط الدينى المتطرف بجهاز الأمن الوطنى والذى فجر العديد من قضايا التخابر أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتى كانت نتيجتها إدانة تنظيم جماعة الإخوان وقياداته فى ارتكاب جرائم تمس أمن البلاد ومؤسساتهاالمختلفة. 

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لقد اغتالت يد الغدر المقدم محمد مبروك فى 28 نوفمبر 2013 على يد تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابى، بعد صدور التعليمات من قادة الإخوان
داخل السجون إلى حلفائهم بهدف الثأر والانتقام، إلا أن استشهاده كان دافعًا قويًّا لمزيد من المواجهة وتجفيف منابع الإرهاب. 


ويأتى هذا الكتاب "المقدم محمد مبروك، أصل الحكاية" للكاتب الصحفى الكبير مصطفى بكرى؛
ليقدم الصورة بكافة أبعادها من خلال متابعة الكاتب لتطورات القضية ومحاضر تحقيقات
نيابة أمن الدولة مع المتورطين،وأيضا متابعة التفاصيل مع العديد ممن عرفوه عن قرب. 


إن "دار سما للنشر والتوزيع" إذ تقدم هذا الكتاب الوثائقى للمكتبة العربية؛ فإنها تسعى بذلك
إلى تقديم الحقيقة الكاملة حتى لا تضيع وسط طوفان الادعاءات والأكاذيب ويتحول الإرهابيون 
إلى "ضحايا" وتضيع دماء الأبطال

محمد مبروك اغتيال المقدم محمد مبروك دار سما للنشر دار سما للنشر والتوزيع

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