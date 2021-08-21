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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقار سكني منهار

شبح يحصد الأرواح.. ماذا حدث داخل العقار المنهار بمنطقة السجن القديم في دمنهور؟

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بدمنهور

فتح انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق بشارع السجن القديم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ملف انهيارات العقارات الذي بات شبحا يهدد حياة آلاف السكان إما بالموت أو التشرد في الشوارع، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإيجاد حلول حاسمة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، إلا أن مسلسل انهيار العقارات ما زال مستمرًا، حيث إنه لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة للمخالف.

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بداية الواقعة كانت في تمام التاسعة مساءً من أمس الخميس الماضي، عندما سادت حالة من الفزع بين أهالي شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة،  بسبب انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، وأنباء عن سقوط ضحايا.

بلاغ أهالي المنطقة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، يفيد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و عدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، وجار استخراج المصابين والضحايا من تحت الأنقاض، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأسفرت الواقعة عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر حتى الآن، وهم: "اسمهان عبد العزيز أحمد حشيش، والسعيد محمد إبراهيم زغلول 75 سنة، وزينب السعيد زغلولة 43 سنة، وجيهان محمد مهنا 48 سنة، وأحمد سعيد سعد شعبان 39 سنة، فيما أصيب نبيل إبراهيم قطب 60 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، ومحمد ماهر السيد، تصادف مروره بجوار العقار تم عمل غرز وخرج من المستشفى".

محافظ البحيرة يوضح سبب الانهيار

أوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن العقار مكون من 5 طوابق وبحالة جيدة لم تصدر له قرارات إزالة سابقة، مشيرا إلى أنه كان يضم طابقًا زائد مخالف منذ العام 2011، مما نتج عنه انهيار العقار.

وأكد محافظ البحيرة، أن عمليات مسح منطقة العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور ما زالت مستمرة حتى الآن، موضحًا أنه تم إخلاء 3 منازل محيطة بموقع الحادث، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة وجميع المرافق.

وقال محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عمليات المراجعة لجميع عقارات المنطقة ستظل مستمرة، لمنع وقوع أي كوارث مشابهة مستقبلاً، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف تعويضات لضحايا الحادث، سيجرى تحديد قيمتها لاحقًا.

وأضاف أنه فور انهيار العقار، تم الدفع بمعدات المحافظة وقوات الحماية المدنية للبحث عن المفقودين أسفل العقار المنهار، بعد التأكد من أنه لم يتمكن أحد من السكان الهروب والنجاة قبل انهيار العقار. 

صحة البحيرة ترفع حالة الطوارئ

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين على الفور إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن جميع مستشفيات المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين، مشيراً إلى أنه تم نقل جميع الجثث  لمشرحة المستشفى العام بدمنهور، والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

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