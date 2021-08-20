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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. هذه الدول تستضيف الهاربين من جحيم طالبان.. العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا.. قرار عاجل في السعودية بشأن ماء زمزم.. وقيس سعيد يكشف محاولات لاغتياله

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا
عثرت السلطات في ليبيا على 6 جثث في الصحراء، بينها 5 لمواطنيين مصريين، وأخرى مجهولة الهوية.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي فرع هون في بيان، أنه "بناء على مراسلة من السلطات المحلية وبإذن من النيابة العامة، توجهت شبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع هون برفقة وكيل نيابة هون الجزئية، ورجال الأمن بمديرية أمن الجفرة، إلى وادي زمام جنوب مدينة سوكنه".

وتابع البيان الليبي أنهم وجدوا " 6 جثث ترجع 5 منها إلى الجنسية المصرية، وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناء على الإثباتات التي وجدت بحوزتهم، حيث وجدوا على مسافة تبعد حوالي 90 كم عن مدينة سوكنه".

بعد مشاهد الفرار.. تعرف علي الدول المستضيفة للهاربين من جحيم طالبان
بعد أيام من سقوط أفغانستان في يد حركة طالبان، سارع آلاف الأفغان للهروب من بطش عناصر الحركة المتطرفة، وسط مخاوف بشأن حقوق النساء والأطفال وحرية الإعلام في هذا البلد.

واستقبلت دول عدة، لاجئين أفغان يتم إجلاؤهم من مطار كابول، بعد عودة طالبان إلى السلطة، فما هي تلك البلدان؟

أعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، أنها ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني، من بينهم 5 آلاف في السنة الأولى.

واشنطن: نتابع تقارير عن تعرض أمريكيين للضرب على يد طالبان

روسيا تحدد شروطا للاعتراف بحركة طالبان

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم
أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم،  قرارا عاجلا بشأن مياه زمزم، حيث تحليل "615" عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء "زمزم" المبارك للتأكد من سلامتها، وخلوها من أي ملوثات.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني: مختبر "زمزم" يمثل رأس الرمح في الحفاظ على جودة وسلامة ماء زمزم، وهو قسم خاص مجهز بأعلى التقنيات والتجهيزات، وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل يومي من الأسطوانات والعربات الذكية، وكل الوسائل المستحدثة بعد الجائحة وما اقتضته من الإجراءات الاحترازية وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولًا بأول، والقيام بالإجراءات الأخرى المماثلة من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير، وصولًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة.

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل
توقعت لجنة الفيضان بوزارة الري في دولة السودان، اليوم الجمعة، استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع  عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات، وقطاع شندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترا.

وقالت لجنة الفيضان في بيان إن النيل سجل اليوم، عند محطة الخرطوم 17.02 مترا،ً أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 64 سنتمترا، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

فيما سجلت محطة عطبرة 16.10 مترا أقل من أعلى منسوب ب54 سنتمترا، وسجلت محطة شندي 17.83 مترا أقل من أعلى منسوب 61 سنتمترا.

الرئيس التونسي يؤكد وجود محاولات لاغتياله
قال رئيس دولة تونس قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن هناك "محاولات يائسة" في التفكير للاغتيال والقتل وسفك الدماء.

وأضاف قيس سعيد في كلمة من قطر قرطاج خلال التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لصالح العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات كورونا " أنا لا أخاف الا الله رب العالمين بالرغم من محاولات الاغتيال اليائسة.. وإن مت شهيدا سأنتقل إلى الضفة الأخرى عند رب العالمين".

وتابع الرئيس التونسي "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للاعراض ويكذبون ويقولون ان مرجعيتهم هي الإسلام  ليتذكروا قول الله قل الحق ولو كان على نفسك اين هم من الإسلام ومقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء وأعراض الرجال ويكذبون وبالنسبة لهم الكذب من ادوات السياسة".

قطر تصدر قرارًا عاجلًا بشأن القادمين من أفغانستان
اضطرت الإدارة الأمريكية للبحث عن مواقع جديدة، لنقل الأفغان الهاربين من جحيم طالبان إثر سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان، وذلك مع اقترابها من الطاقة الاستيعابية في قطر.

وقالت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هناك 10 آلاف شخص تم تجهيزهم لمغادرة أفغانستان، لكنهم غير قادرين على المغادرة لأنه لا يوجد مكان يطيرون إليه، وذلك لأن قطر ترفض قبول المزيد من الأفغان لأنهم وصلوا إلى طاقتهم الاستيعابية.

ونقلت الشبكة عن مصدر قطري قوله إن العديد من رحلات الإجلاء التابعة للحكومة الأمريكية كانت متجهة إلى قطر، لكنها تباطأت مع اقتراب الدوحة من قدرتها الاستيعابية على إيواء الناس.

بايدن: شرعية طالبان مرهونة بسلوكها.. وسنعود لأفغانستان في هذه الحالة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حركة طالبان "تبحث عن شرعية في ظل ظروف صعبة، لكن هذا الأمر مرهون بسلوك الحركة، وسنفرض شروطا صعبة لمنحها هذا الاعتراف".

وأضاف بايدن، في كلمة له من البيت الأبيض، "نحن نعرف ما يحدث في أفغانستان وأولويتنا منع نهوض منظمات إرهابية، وإذا ظهر الإرهاب من جديد في أفغانستان سنعود إليها".

وتابع بايدن "اتفقت مع مجموعة السبع وأعضاء حلف شمال الأطلسي على ضرورة إنهاء النشاط العسكري في أفغانستان، وخطة الانسحاب من أفغانستان حظيت بموافقة حلفائنا في الناتو".

طالبان أفغانستان ليبيا السعودية قيس سعيد السودان

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