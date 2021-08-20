الأهلي يستعيد جهود محمد شريف أمام الجونة بالدوري

يعود محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لقيادة ابناء الرداء الأحمر في المواجهة المقبلة بالدوري أمام الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل .

وتغيب شريف عن مواجهات الفريق الأحمر الأخيرة بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على المصري البورسعيدي 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة سريعة ومثيرة وعامرة بالندية والكفاح والأهداف، خاصة عندما تقدم الأهلي مبكرًا بهدف سجله صلاح محسن في الدقيقة 9، وتعادل عمر كمال للمصري في الدقيقة 29، قبل أن يتقدم الأهلي مجددًا بهدف في الدقيقة 36 حمل توقيع طاهر محمد طاهر، وقبل نهاية الشوط يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أحمد رفعت على يسار محمد الشناوي، وقبل نهاية الشوط ينجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث ثم يضيف محمود كهربا الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تمريرة حسين الشحات السحرية.



بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 72 ويتجمد رصيد المصري عند النقطة 49.