أخبار السيارات| حكاية فولكس فاجن العريقة.. سعر بيجو 2008.. 5 سيارات خارقة لـ2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

سعر و مواصفات بيجو 2008 موديل 2021 في مصر .. صور

تنتمي النسخة بيجو 2008 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر 3 فئات من التجهيزات، إلى جانب اطلالتها الخارجية و التي تحمل الكثير من المفاهيم العصرية، بالإضافة إلى عناصر الامن و السلامة و التقنيات المستخدمة داخل كل فئة.

الأسرع في عمان .. 5 سيارات خارقة لـ موديلات 2021

يبحث محبى السيارات عن مركبة تلبي احتياجاتهم المتعددة، والتي تتنوع بين الحركة و الانتقال، أو المساحة الداخلية الرحبة التي تناسب العائلية، أو التصميم الخارجي الأقرب إليهم، و لكن تبقى السيارات الخارقة هي محط اهتمام إلى شريحة كبيرة، وخاصة محبي عالم التسارع و القدرات الفنية عالية الأداء.

باقة الـ 50 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات في السعودية لـ2021

يضم سوق السيارات السعودي حزمة من الموديلات الخاصة بـ 2021، والتي تختلف من تصميم إلى آخر، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية و اللمسات الخاصة بكل صانع و علامة تجارية، ولكن وسط هذه الإصدارات المتنوعة، يبقى عامل السعر ذو أهمية كبيرة داخل المعادلة الشرائية.

بسعر 15 ألف دولار .. هوندا تغزو الأسواق بسيارة اقتصادية

تمكنت شركة هوندا اليابانية من أن تشكل حالة انتشار واسعة داخل أسواق السيارات العالمية، عبر إصداراتها القوية والشهيرة، مثل أيقونتها سيفيك الشبابية، وأكورد العريقة، إلى جانب الكثير من الطرازات سواء كانت تأتي بتصميم هيكلي على طريقة السيدان، أو ذات تصميم رياضي متعدد الاستخدام، أو بإطلالة الهاتشباك، إضافة إلى اتباعها أحدث التقنيات أيضا.

أعظم ما أنتجه الصانع الألماني.. حكاية فولكس فاجن العريقة

حكايات كثيرة وألقاب متعددة، وكلمة السر هي "الصانع الألماني"، حيث تمكنت شركات تصنيع السيارات الألمانية، أن تتصدر قائمة أعرق العلامات التجارية، سواء كانت الانطلاقة من قبل صاحبة النجمة الثلاثية مرسيدس، أو من قبل العملاق البافاري، أو كانت من داخل مصانع فولكس فاجن العريقة، والتي تمكنت أن تغزو العالم بالعديد من الإصدارات القوية والمتنوعة طوال تاريخها الحافل والممتد.

نظرة شاملة عن BMW X3 موديل 2021 في الكويت | صور

يقدم الصانع البافاري المخضرم BMW باقة من السيارات القوية داخل السوق الكويتي و العالمي، والتي تتنوع من حيث التجهيزات الداخلية، و التصميم الهيكلي المختلف، مثل فئة السيدان و الكروس اوفر و الرياضية متعددة الاستخدام، و من بين هذه الموديلات تأتي السيارة BMW X3.